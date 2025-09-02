CG Weather: मौसम पट्टी की दिशा बदली, 2 से 4 सितंबर तक हो सकती है भारी वर्षा

CG Weather: दुर्ग जिले का मौसम सोमवार को पल-पल में बदला। पहले सुबह हल्की बदली छाई फिर दोपहर में तेज धूप खिल गई। इसी बीच कुछ देर बूंदाबांदी और फुहारें भी पड़ी। शाम में भी मौसम बदल गया। लगा जैसे बारिश होगी, लेकिन तेज हवा के साथ बादल उड़ गए।
मौसम के बदलते मिजाज के बीच दिन का अधिकतम तापमान जिले में 32.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं रात का न्यूनतम पारा 21.2 डिग्री दर्ज किया गया।
संभाग में दुर्ग को छोड़कर शेष जिलो में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम विशेषज्ञ एचपी चंद्रा ने बताया कि एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी और उससे लगे यांमार तट के ऊपर स्थित है। इसके प्रभाव से एक कम दबाव का क्षेत्र उत्तर बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना है। इस मौसमी तंत्र का प्रभाव मुयत: मध्य छत्तीसगढ़ रहने की सभावना है।
यानी इसके प्रभाव से बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग के जिलों में 2 से 4 सितंबर तक कुछ स्थानों पर भारी वर्षा और एक दो स्थानों पर अतिभारी वर्षा होने की संभावना बन रही है। इसके अलावा एक अन्य सिस्टम और तैयार हो रहा है। जिसमें द्रोणिका के दक्षिण की ओर झुकने के संकेत है, जिससे अच्छी बारिश की संभावना है। मंगलवार को दोपहर से रात के बीच अधिकांश हिस्सो में हल्की से मध्यम बारिश का आंकलन किया गया है। इसके अलावा बहुत से क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ छींटे भी पड़ेंगे।