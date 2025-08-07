7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भिलाई

मौसम अपडेट! भिलाई-दुर्ग में हल्की बौछारें, आउटर क्षेत्रों में 15.4 मिमी बारिश दर्ज…

CG Weather Update: भिलाई दुर्ग जिले में दिन का अधिकतम तापमान औसत से 4.5 डिग्री की बढ़ोतरी के बाद बुधवार को 34.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया।

भिलाई

Shradha Jaiswal

Aug 07, 2025

मौसम अपडेट! भिलाई-दुर्ग में हल्की बौछारें, आउटर क्षेत्रों में 15.4 मिमी बारिश दर्ज...(photo-patrika)

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ के भिलाई दुर्ग जिले में दिन का अधिकतम तापमान औसत से 4.5 डिग्री की बढ़ोतरी के बाद बुधवार को 34.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। शाम के समय आसमान काले बादलों से छा गया। बूंदाबांदी की शुरुआत भी हुई, लेकिन कुछ मिनटों की रिमझिम फुहारों के बाद मौसम खुल गया। इससे पहले मंगलवार की रात को दुर्ग जिले के आउटर इलाकों में करीब 15.4 मिमी. बारिश रिकॉर्ड की गई।

CG Weather Update: आज से बारिश की संभावना

मौसम विभाग के विशेषज्ञ एचपी चंद्रा ने बताया कि, 7 अगस्त से पूरे प्रदेश में वज्रपात और मध्यम बारिश की संभावना बन सकती है। वहीं 8 अगस्त से दोबारा वर्षा की गतिविधियों में वृद्धि होना भी संभावित है। फिलहाल, 36 डिग्री सेल्सियस के साथ राजनांदगांव जिला प्रदेश में सबसे गर्म रहा है। सबसे कम न्यूनतम तापमान 22 डिग्री पेंड्ररोड में दर्ज किया गया है।

ये भी पढ़ें

CG News: सोलर एनर्जी से घर में ही बिजली बनाने की सुविधा, 25 लाख परिवारों का बिल 100 यूनिट तक हाफ
बलोदा बाज़ार
CG News: सोलर एनर्जी से घर में ही बिजली बनाने की सुविधा, 25 लाख परिवारों का बिल 100 यूनिट तक हाफ

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

CG Weather Update

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

07 Aug 2025 11:04 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / मौसम अपडेट! भिलाई-दुर्ग में हल्की बौछारें, आउटर क्षेत्रों में 15.4 मिमी बारिश दर्ज…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.