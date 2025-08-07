मौसम अपडेट! भिलाई-दुर्ग में हल्की बौछारें, आउटर क्षेत्रों में 15.4 मिमी बारिश दर्ज…

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ के भिलाई दुर्ग जिले में दिन का अधिकतम तापमान औसत से 4.5 डिग्री की बढ़ोतरी के बाद बुधवार को 34.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। शाम के समय आसमान काले बादलों से छा गया। बूंदाबांदी की शुरुआत भी हुई, लेकिन कुछ मिनटों की रिमझिम फुहारों के बाद मौसम खुल गया। इससे पहले मंगलवार की रात को दुर्ग जिले के आउटर इलाकों में करीब 15.4 मिमी. बारिश रिकॉर्ड की गई।