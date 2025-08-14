11 क्विंटल पंजीरी प्रसाद एवं 500 किलो पंचामृत महाभोग नैवेद्य

बालाजी मंदिर के पंडित आशुतोष शर्मा ने बताया कि बालाजी मंदिर में शनिवार कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इसकी तैयारी बजरंग मंदिर ट्रस्ट के जगदीश चंद्र मानसिंहका, अनिल कुमार मानसिंहका के निर्देशन में भक्तजन कर रहे हैं। बालाजी मंदिर में आकर्षक स्वचालित विद्युत सज्जा, बालाजी मार्केट के दोनों तरफ प्रवेश द्वार, श्रीराम दरबार, हनुमानजी महाराज का आकर्षक नयनाभिराम शृंगार, वृंदावन से आए कलाकारों की ओर से आकर्षक फूल बंगला एवं श्री कृष्ण जीवनी संबंधित आकर्षक झांकियां का प्रदर्शन शाम 5:15 बजे से दर्शन आरंभ होंगे जो रात्रि 10:30 से 11:30 तक होंगे। 21 पंडितों की ओर से भगवान लड्डू गोपाल का पुरुष सूक्त, गोपाल सहस्त्रनाम से दुग्धाभिषेक, रात्रि में 12 बजे जन्मोत्सव आरती एवं प्रसाद वितरण होगा। इसमें 300 किलो धनिया, 450 किलो शक्कर, 11 टीन घी एवं अन्य सामग्री से पंजीरी प्रसाद का निर्माण होगा। 500 किलो पंचामृत प्रसादी वितरण होगी।