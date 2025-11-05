वंदे मातरम के 150 वर्ष: देशभक्ति की भावना को मिलेगा नया आयाम

राष्ट्रगीत ‘वंदेमातरम’ के 150 वर्ष पूर्ण होने पर राज्यभर में देशभक्ति और स्वदेशी भावना को सशक्त करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। राज्य स्तरीय मुय समारोह 7 नवबर को जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में तथा भीलवाड़ा सहित 8 जिलों में जिलास्तरीय आयोजन होंगे। 10 से 15 नवबर तक सभी सरकारी दतरों, विद्यालयों, कॉलेजों, अस्पतालों व पुलिस थानों में ‘वंदेमातरम 150 एवं स्वदेशी संकल्प कार्यक्रम होंगे। प्रभात फेरी, रैली, सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ, निबंध व चित्रकला प्रतियोगिताएँ तथा शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी होंगे।