वंदे मातरम के 150 वर्ष: देशभक्ति की भावना को मिलेगा नया आयाम

150 years of Vande Mataram: Patriotic sentiment to gain a new dimension
राष्ट्रगीत ‘वंदेमातरम’ के 150 वर्ष पूर्ण होने पर राज्यभर में देशभक्ति और स्वदेशी भावना को सशक्त करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। राज्य स्तरीय मुय समारोह 7 नवबर को जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में तथा भीलवाड़ा सहित 8 जिलों में जिलास्तरीय आयोजन होंगे। 10 से 15 नवबर तक सभी सरकारी दतरों, विद्यालयों, कॉलेजों, अस्पतालों व पुलिस थानों में ‘वंदेमातरम 150 एवं स्वदेशी संकल्प कार्यक्रम होंगे। प्रभात फेरी, रैली, सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ, निबंध व चित्रकला प्रतियोगिताएँ तथा शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी होंगे।
जिला स्तरीय कार्यक्रम
जिला स्तरीय कार्यक्रम में विभिन्न गतिविधियाँ का आयोजन किया जाएगा जिसमे प्रभात फेरी, रन अथवा बाइक रैली के माध्यम से “वंदेमातरम का प्रचार-प्रसार साथ ही शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि एवं पुष्पांजलि कार्यक्रम इसके अतिरिक्त विद्यालयों में राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान का सामूहिक गायन , चित्रकला, निबंध लेखन, रंगोली आदि प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाएगी इस दौरान एनएसएस स्वयंसेवकों द्वारा स्वच्छता अभियान एवं रक्तदान शिविर।
के आयोजन के साथ साथ स्वतंत्रता सैनानियों एवं उनके परिजनों का सम्मान भी किया जाएगा | इस दौरान “वंदेमातरम” थीम पर सांस्कृतिक संध्या एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे ।
जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रगीत 'वंदेमातरम' के महत्व को समझाने और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा।
प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय पर वंदे मातरम150 कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। विद्यालयों, महाविद्यालयों, पंचायत प्रतिनिधियों एवं सामाजिक संस्थाओं की सहभागिता से “एक स्थान, एक समय, एक गीत - वंदे मातरम“ थीम पर सामूहिक गायन, रन, रैली और सामूहिक सेवाकार्य आयोजित किए जाएंगे।
