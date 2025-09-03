155 स्कूल भवन खतरे की जद में…..जमीदोज करने की अब तैयारी

प्रारंभिक रिपोर्ट 30 जुलाई तक में 179 विद्यालयों को जर्जर श्रेणी में रखा था। पुन: भौतिक सत्यापन में 155 विद्यालय भवन तत्काल जमीदोज करने योग्य पाए गए। भवनों को उपखंड अधिकारी और सीबीईओ की देखरेख में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता की टीमों का गठन किया। 15 ही ब्लॉक में गठित कमेटी ने मंगलवार तक अपनी रिपोर्ट तैयार की है। सर्वे में सामने आया कि संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं बल्कि पूरे जिले में है। पूर्व में जर्जर 179 स्कूल के 1126 कक्षा-कक्ष को गिराने की स्थिति में थे। लेकिन अब दुबारा हुए सत्यापन में 155 स्कूल के नाम सामने आए है। उनमें ब्लाॅक सुवाणा में 15, शाहपुरा 21, हुरड़ा 24, कोटड़ी 10, बनेड़ा 15, बिजौलिया 14, जहाजपुर 9, आसींद 9, मांडलगढ़ 7, रायपुर व सहाड़ा में 3-3, करेड़ा में 2 तथा मांडल में 1 विद्यालय जर्जर स्थिति में हैं।