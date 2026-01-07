गार्गी एवं बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में आवेदन करने के 2 दिन शेष

शिक्षा सत्र 2025-26 के लिए गार्गी एवं बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत अभी तक एक लाख से अधिक स्कूली छात्राओं ने आवेदन जमा नहीं कराए हैं। आवेदन जमा करने के लिए महज दो दिन शेष रहे हैं। पात्र बालिकाओं में से अभी तक 73.21 प्रतिशत ही आवेदन जमा हो पाए हैं। गार्गी एवं बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए 3 लाख 83 हजार 206 बालिकाएं पात्र हैं। इसमें से 2 लाख 80 हजार 551 ने अभी तक आवेदन भरे हैं। अब शेष रही करीब एक लाख से अधिक बालिकाओं को 10 जनवरी तक आवेदन जमा कराने होंगे। गार्गी पुरस्कार के लिए पहली किस्त के लिए 1 लाख 06 हजार 125 में से 81 हजार 193 छात्राओं ने आवेदन जमा कराए हैं। वहीं दूसरी किस्त के लिए 1 लाख 08 हजार 633 में से 70 हजार 683 ने आवेदन जमा कराए हैं। जबकि बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार 1 लाख 68 हजार 448 छात्राओं में से 1 लाख 28 हजार 675 ने आवेदन किए हैं।