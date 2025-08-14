भीलवाड़ा में 305 करोड़ का ‘राजनीतिक चंदा’ घोटाला

आयकर विभाग के अनुसार यह पार्टी अब तक एक भी चुनाव नहीं लड़ी। इसका अध्यक्ष विकास व्यास निवासी विजय सिंह पथिक नगर भीलवाड़ा, कोषाध्यक्ष दीपक जोशी गुर्जरों की गली, आटूण तथा सचिव कमलेश आचार्य शामिल है। वकील राहुल कोठारी निवासी विजयसिंह पथिक नगर व तीनों पदाधिकारी सिर्फ नाम के लिए बनाए गए, जबकि वास्तविक संचालन परदे के पीछे से होता था। टीम ने तीन स्थानों पर कार्रवाई को पूर्ण कर लिया है, लेकिन पार्टी अध्यक्ष व्यास के यहां कार्रवाई अभी जारी है। इनके एक साथी मुम्बई थाणे का सीए सचिन जैन के यहां की कार्रवाई में 130 से 150 करोड़ का चंदा बोगस पार्टी के खाते डालने का मामला सामने आया है। वही राहुल कोठारी ने 50 से 60 करोड़ रुपए का चंदा दिलवाया है। आयकर टीम ने सचिन जैन के आवास पर भी छापे की कार्रवाई को अंजाम दिया है।