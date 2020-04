31 तब्लीगी मरकज आ गए भीलवाड़ा में, हड़कंप मचा

भीलवाड़ा .

31 Tabligi Markaz arrived in Bhilwara, stirred upजिला प्रशासन व चिकित्सा विभाग पिछले 72 घंटे से राहत की सांस ले रहा था कि अचानक निजामुद्दीन के तब्लीगी मरकज के 31 जनों ने भीलवाड़ा में प्रवेश कर सभी की सांसे व बीपी बढ़ा दी है। कोरोना वायरस के कम होते मामलों के बीच जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है, वो है तब्लीगी जमात ने अधिकारियों की धड़कने बढ़ा दी है। 31 Tabligi Markaz arrived in Bhilwara, stirred up निजामुद्दीन के तब्लीगी मरकज में आयोजित धार्मिक जलसे में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जिसके बाद कई लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए और अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद से ही तब्लीगी जमात प्रशासन के निशाने पर है और इसमें शामिल होने वाले लोगों की तलाश जारी है।

.........

भीलवाड़ा में आए 31 जनों को ठहराया समता रिसोर्ट में

भीलवाड़ा जिले में अलग-अलग स्थानों से आए 31 जनों में 10 नसीराबाद, 3 ब्यावर, 4 मुम्बई, 4 पश्चिम बंगाल, 1 आसाम, 1 हरियाणा तथा 8 भोपाल के है। इन सभी के आने के भीलवाड़ा आने के बाद से प्रशासन की सांसे चढ़ गई। इन सभी के नमूने लेकर जांच के लिए जयपुर भेजे हैं। इनकी रिपोर्ट जो भी आए लेकिन शांत हुए भीलवाड़ा जिले में फिर से भूचाल ला दिया है। अब सभी अधिकारियों को इनकी रिपोर्ट आने का इंजतार है।

.......

यहां-यहां किया भ्रमण

पहला दल भदाली खेड़ा

4 मुम्बई व 4 पश्चिम बंगाल से आए लोग 13 फरवरी को मुम्बई से रवाना हो 14 फरवरी को निजामुद्दीन मरकज पहुंचे। 17 फरवरी को सभी दस लोग चेतक एक्सप्रेस से रवाना हो 18 फरवरी को सांगानेरी गेट जमातखाना पहुंचे। यहां 22 फरवरी तक रहे। 22 फरवरी को मांडल भदाली खेड़ा में बिलाल मस्जिद पहुंचे। 25 से 28 फरवरी तक वापस सांगानेरी गेट जमातखाना रहे। 29 फरवरी से 14 मार्च तक कांवाखेड़ा रहमानिया मस्जिद में रहने के बाद 15 मार्च से अब तक मांडल भदालीखेड़ा में रह रहे थे।

.........

दूसरा दल बीगोद

बीगोद में ठहरे सभी आठ जने भोपाल से 3 मार्च को रवाना होकर 4 मार्च को दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में 4 खम्भा मस्जिद में 6 दिन रूके। 9 मार्च को दिल्ली रोला से निजामुद्दीन स्टेशन से मेवाड़ एक्सप्रेस में बैठकर 10 मार्च को मांडलगढ़ रेलवे स्टेशन पर उतर कर बीगोद के आयसा मस्जिद में आ गए। इनकी सूचना मिलने पर सभी को भीलवाड़ा लेकर आ गए है।

.......

तीसरा दल कांवाखेड़ा

कांवाखेड़ा में ठहरे 13 जनों के बारे में जिला प्रशासन यह तय नहीं कर पाया है कि यह दल नसीराबाद के हाजी मस्जिद बड़ी मंडी व रहमानिया मस्जिद के पास कच्ची बस्ती ब्यावर से ही आए है या अन्य स्थान से। यह सभी 18 मार्च से कांवाखेड़ा स्थित मस्जिद के पास एक वकील के मकान में ठहरे हुए थे।

..........

क्यो ठहराया समता में

चिकित्सा विभाग व जिला प्रशासन के कुछ अधिकारियों का कहना है कि तब्लीगी मरकज से आए लोगों को किसी सुनसान स्थान पर ठहराना चाहिए। लेकिन एक अधिकारी ने उच्च अधिकारियों की बात को न मानकर इन सभी को मंगरोप रोड स्थित श्रीलोक होटल के सामने स्थित समता रिसोर्ट में ठहराया है। अब इन सभी की रिपोर्ट आने पर तय होगा आगे भीलवाड़ा में क्या होगा। इस दल की सूचना मिलने पर उदयपुर की आरआरटी टीम ने भी समता रिसोर्ट का दौरा किया तथा इनकी स्क्रीनिंग करते हुए अपनी रिपोर्ट भी तैयार की है।