भीलवाड़ा

48 हजार पशुपालकों को रोजाना मिलेगा 3 लाख का बोनस

भीलवाड़ा डेयरी ने दूध खरीद दर में 1 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Aug 15, 2025

48 thousand livestock farmers will get a bonus of 3 lakhs daily
48 thousand livestock farmers will get a bonus of 3 lakhs daily

हरे चारे की कमी और बारिश से खराब हुए चारे की समस्या को देखते हुए भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ ने पशुपालकों को राहत दी है। डेयरी ने दूध खरीद दर में 20 रुपए प्रति किलो फैट की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि पशुपालकों को एक लीटर दूध पर 1 रुपया अतिरिक्त मिलेगा।

इस निर्णय से जिले की एक हजार दूध समितियों से जुड़े 48 हजार पशुपालक रोजाना लगभग 3 लाख रुपए अतिरिक्त कमा सकेंगे। जिले से भीलवाड़ा डेयरी में औसत प्रतिदिन 3 लाख लीटर दूध की आवक बनी हुई है।

हरे चारे की कमी से संकट

भीलवाड़ा डेयरी के प्रबंध निदेशक बिमलकुमार पाठक ने बताया कि इस समय जिले में अधिक वर्षा होने से कई जगह पर पानी भर गया है, जिससे हरा चारा खराब हो गया। पशुपालकों का मनोबल बढ़ाने और उन्हें आर्थिक सहारा देने के लिए यह दर वृद्धि की है। उधर, पशुपालकों का कहना है कि यह बढ़ोतरी समय की जरूरत थी, क्योंकि चारे के दाम बढ़ने से लागत अधिक हो गई है।

दर वृद्धि का असर

  • पहले दर- 800 रुपए प्रति किलो फैट
  • अब दर- 820 रुपए प्रति किलो फैट
  • एक लीटर दूध पर 1 रुपया अतिरिक्त
  • डेयरी पर अतिरिक्त भार 3 लाख रुपए प्रतिदिन

इन्हें होगा फायदा

  • पशुपालक: 48,000
  • दूध समितियां: 1,000
  • प्रति लीटर अतिरिक्त लाभ: 1 रुपया
  • कुल अतिरिक्त आय प्रतिदिन: 3 लाख रुपए
  • 15 अगस्त शाम से नई दर लागू

Updated on:

15 Aug 2025 11:32 am

Published on:

15 Aug 2025 11:31 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / 48 हजार पशुपालकों को रोजाना मिलेगा 3 लाख का बोनस

