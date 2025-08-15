48 हजार पशुपालकों को रोजाना मिलेगा 3 लाख का बोनस

हरे चारे की कमी और बारिश से खराब हुए चारे की समस्या को देखते हुए भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ ने पशुपालकों को राहत दी है। डेयरी ने दूध खरीद दर में 20 रुपए प्रति किलो फैट की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि पशुपालकों को एक लीटर दूध पर 1 रुपया अतिरिक्त मिलेगा।
इस निर्णय से जिले की एक हजार दूध समितियों से जुड़े 48 हजार पशुपालक रोजाना लगभग 3 लाख रुपए अतिरिक्त कमा सकेंगे। जिले से भीलवाड़ा डेयरी में औसत प्रतिदिन 3 लाख लीटर दूध की आवक बनी हुई है।
हरे चारे की कमी से संकट
भीलवाड़ा डेयरी के प्रबंध निदेशक बिमलकुमार पाठक ने बताया कि इस समय जिले में अधिक वर्षा होने से कई जगह पर पानी भर गया है, जिससे हरा चारा खराब हो गया। पशुपालकों का मनोबल बढ़ाने और उन्हें आर्थिक सहारा देने के लिए यह दर वृद्धि की है। उधर, पशुपालकों का कहना है कि यह बढ़ोतरी समय की जरूरत थी, क्योंकि चारे के दाम बढ़ने से लागत अधिक हो गई है।
दर वृद्धि का असर
इन्हें होगा फायदा