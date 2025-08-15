48 हजार पशुपालकों को रोजाना मिलेगा 3 लाख का बोनस

भीलवाड़ा डेयरी के प्रबंध निदेशक बिमलकुमार पाठक ने बताया कि इस समय जिले में अधिक वर्षा होने से कई जगह पर पानी भर गया है, जिससे हरा चारा खराब हो गया। पशुपालकों का मनोबल बढ़ाने और उन्हें आर्थिक सहारा देने के लिए यह दर वृद्धि की है। उधर, पशुपालकों का कहना है कि यह बढ़ोतरी समय की जरूरत थी, क्योंकि चारे के दाम बढ़ने से लागत अधिक हो गई है।