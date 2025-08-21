फिल्म प्रोडक्शन से जुड़े 50 करोड़ के सौदे और मुम्बई कनेक्शन से उजागर हुआ करोड़ों का लेनदेन

गुर्जर मोहल्ला में एक डायमंड व्यापारी के ठिकाने पर भी टीम ने दबिश दी। व्यापारी के घर नहीं मिलने पर पूरी टीम दिनभर मकान पर डटी रही। विभागीय सूत्रों का कहना है कि व्यापारी आस-पास ही छिपा हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि, वह जितना भागने की कोशिश करेगा, उतना ही नुकसान में रहेगा। घर पर काम करने वाली महिला से भी कड़ी पूछताछ के बाद घंर के अंदर प्रवेश दिया गया है। पुलिसकर्मी उस पर भी निगाह रखे हुए हैं।