600 विद्यार्थियों ने किया अवलोकन, क्विज में तन्वी प्रथम

600 students observed, Tanvi first in quiz
राजेन्द्र मार्ग विद्यालय में आयोजित जिला स्तरीय विज्ञान, गणित एवं पर्यावरण प्रदर्शनी एवं क्विज (विज्ञान मेला) का समापन रविवार को होगा। कार्यक्रम के अतिथि पूर्व विधायक विट्ठलशंकर अवस्थी, महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉ. राजकुमार चतुर्वेदी, विनोद मेलाणा व करण सिंह सिंघवी रहेंगे। प्रदर्शनी के दूसरे दिन पूर्व सैनिक विश्वप्रताप सिंह और इसरो के पूर्व वैज्ञानिक करण सिंह सिंघवी ने अवलोकन किया और विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने छात्रों की नवाचारी सोच की सराहना करते हुए कहा कि आज के बच्चे भारत के वैज्ञानिक भविष्य की नींव हैं।
क्विजमें तन्वी ने बाजी मारी
प्रभारी राजेन्द्र शर्मा ने बताया कि आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर जूनियर वर्ग के 12 विद्यार्थियों का चयन किया गया। आयोजित क्विज में गुलाबपुरा की तन्वी मेवाड़ा ने बाजी मारी। द्वितीय कनिष्क शर्मा, मगारावि पुलिस लाइन तथा तृतीय राहुल वैष्णव राउमावि घोड़ास रहा।
सेमिनार में विद्यार्थियों को मिला मंच
प्रदर्शनी के दौरान आयोजित सेमिनार में प्रधानाचार्य प्रतिभा पारीक, व्याख्याता सुनील राय पोरवाल एवं व्याख्याता चन्द्रप्रकाश मालू ने सभी प्रतिभागियों को मंच पर प्रस्तुत होने का अवसर दिया। विद्यार्थियों ने विज्ञान, पर्यावरण और गणित के नवाचार विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए। प्रधानाचार्य राजेन्द्र सिंह गहलोत ने बताया कि जिले के विभिन्न विषय विशेषज्ञों 24 प्रधानाचार्यों एवं अन्य कार्मिकों की समिति की ओर से राज्य स्तरीय प्रदर्शनी के लिए विजेता विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा।
तीन दिवसीय इस प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने विज्ञान, गणित और पर्यावरण से जुड़े विषयों पर अपने मॉडल और प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए। इनमें जल संरक्षण, सौर ऊर्जा, प्रदूषण नियंत्रण, गणितीय अनुप्रयोग और तकनीकी नवाचार से संबंधित प्रोजेक्ट विशेष आकर्षण का केंद्र रहे।
