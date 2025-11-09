जम्मू-कश्मीर में होगी 69वीं राष्ट्रीय विद्यालयी टेबल टेनिस प्रतियोगिता

69th National School Table Tennis Championship to be held in Jammu and Kashmir
69वीं राष्ट्रीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं के तहत टेबल टेनिस (19 वर्ष आयु वर्ग) छात्र-छात्रा प्रतियोगिता का आयोजन 21 से 25 नवंबर तक जम्मू एंड कश्मीर में किया जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राजस्थान राज्य दल का चयन परीक्षण 12 और 13 नवंबर को बीकानेर के राउमावि, जेलवेल परिसर में आयोजित होगा।
माध्यमिक शिक्षा विभाग के उप निदेशक (खेलकूद) राम सिंह मीणा ने बताया कि चयन परीक्षण के बाद चयनित प्रशिक्षण शिविर 14 से 18 नवंबर तक राउमावि, जेलवेल (बीकानेर) में आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद राज्य दल 19 नवंबर को जम्मू एंड कश्मीर के लिए रवाना होगा। राजस्थान दल में भीलवाड़ा शहर की छात्रा कोमल खोइवाल को भी स्थान मिला है।
बड़ी खबरेंView All
भीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग