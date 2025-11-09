जम्मू-कश्मीर में होगी 69वीं राष्ट्रीय विद्यालयी टेबल टेनिस प्रतियोगिता

माध्यमिक शिक्षा विभाग के उप निदेशक (खेलकूद) राम सिंह मीणा ने बताया कि चयन परीक्षण के बाद चयनित प्रशिक्षण शिविर 14 से 18 नवंबर तक राउमावि, जेलवेल (बीकानेर) में आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद राज्य दल 19 नवंबर को जम्मू एंड कश्मीर के लिए रवाना होगा। राजस्थान दल में भीलवाड़ा शहर की छात्रा कोमल खोइवाल को भी स्थान मिला है।