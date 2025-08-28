भीलवाड़ा जिले में 14 नए चिकित्सालय भवनों को प्रशासनिक स्वीकृति

भीलवाड़ाडिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) भीलवाड़ा की प्रस्तावित 13वीं बैठक तो नहीं हो सकी, लेकिन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की ओर से प्रस्तुत प्रस्तावों पर बड़ा फैसला लिया गया। 14 चिकित्सालय भवनों के निर्माण की अनुमोदन की प्रत्याशा में प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है। इस पर करीब 275 करोड़ 37 लाख रुपए व्यय होंगे। डीएमएफटी की बैठक 25 अगस्त को होनी थी, लेकिन जिले के विधायक, सांसद के मुख्यमंत्री की बैठक में जयपुर होने से नहीं हो सकी। हालांकि सभी विधायकों व सांसद से 12.50 करोड़ रुपए तक के प्रस्ताव पहले ही प्राप्त कर लिए थे। इसके आधार पर यह प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है। लेकिन अधिकारियों का कहना है कि यह बजट घोषणा के नाम पर इन कार्यो की स्वीकति जारी की है। हालांकि आदेश में एक शब्द लिखा गया है