मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव 22 को

संकटमोचन हनुमान मंदिर में अन्नकूट महोत्सव के लिए मंदिर के महंत बाबूगिरी के निर्देशन में तैयारियां अंतिम चरण में है। अन्नकूट का प्रसाद तैयार करने में चार हजार किलो से अधिक विभिन्न तरह की सब्जियों का उपयोग होगा। इसे तैयार करने का कार्य 50 से अधिक हलवाईयों की टीम करेंगी। इसमें तेल के 20 टिन एवं पांच टिन घी का उपयोग होगा। अन्नकूट के प्रसाद में मरके, गुलाबजामुन आदि विभिन्न तरह की मिठाईयां भी शामिल होंगी। मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी महावीर अग्रवाल, सांवरमल बंसल एवं रमेश बंसल ने बताया कि अन्नकूट पर शाम को महंत बाबूगिरी के सान्निध्य में महाआरती के बाद महाप्रसाद का वितरण शुरू होगा। अन्नकूट के अवसर पर हनुमानजी महाराज को विशेष चोला भी चढ़ाया जाएगा।