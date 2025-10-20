मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव 22 को

Annakut festival in temples on 22nd
भीलवाड़ा शहर व जिले भर में 22 अक्टूबर को अन्नकूट महोत्सव मनाया जाएगा। यह त्योहार भगवान कृष्ण की पूजा के लिए जाना जाता है। अन्नकूट महोत्सव शहर के सभी मंदिरों में मनाया जाएगा। मुख्य रूप से संकट मोचन हनुमान मंदिर, बालाजी मंदिर, आरके कॉलोनी स्थित शिव मंदिर, सीताराम जी की बावड़ी स्थित मंदिर समेत अन्य हनुमान मंदिर में यह आयोजन होगा।
बालाजी मंदिर के महंत आशुतोष शर्मा ने बताया कि बालाजी मार्केट स्थित बालाजी मंदिर में 22 अक्टूबर को अन्नकूट महोत्सव मनाया जाएगा। इसकी तैयारी मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष अनिल कुमार मानसिंहका एवं जगदीश चंद्र मानसिंहका के निर्देशन में शुरू कर दी।
छप्पनभोग अर्पण पूर्व हनुमानजी का स्वर्ण चोला दर्शन, श्रीराम दरबार का आकर्षक शृंगार दर्शन एवं वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ श्रीनाथजी की तर्ज पर हनुमान जी के सम्मुख गिरिराज स्वरूप चावल चवलों का नैवेध्य धरा जाएगा। शाम 6 बजे महा आरती के बाद भक्तों में प्रसाद वितरण होगा।
संकटमोचन हनुमान मंदिर में अन्नकूट महोत्सव के लिए मंदिर के महंत बाबूगिरी के निर्देशन में तैयारियां अंतिम चरण में है। अन्नकूट का प्रसाद तैयार करने में चार हजार किलो से अधिक विभिन्न तरह की सब्जियों का उपयोग होगा। इसे तैयार करने का कार्य 50 से अधिक हलवाईयों की टीम करेंगी। इसमें तेल के 20 टिन एवं पांच टिन घी का उपयोग होगा। अन्नकूट के प्रसाद में मरके, गुलाबजामुन आदि विभिन्न तरह की मिठाईयां भी शामिल होंगी। मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी महावीर अग्रवाल, सांवरमल बंसल एवं रमेश बंसल ने बताया कि अन्नकूट पर शाम को महंत बाबूगिरी के सान्निध्य में महाआरती के बाद महाप्रसाद का वितरण शुरू होगा। अन्नकूट के अवसर पर हनुमानजी महाराज को विशेष चोला भी चढ़ाया जाएगा।
