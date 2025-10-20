Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव 22 को

बालाजी मार्केट स्थित बालाजी मंदिर

less than 1 minute read

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Oct 20, 2025

Annakut festival in temples on 22nd

Annakut festival in temples on 22nd

भीलवाड़ा शहर व जिले भर में 22 अक्टूबर को अन्नकूट महोत्सव मनाया जाएगा। यह त्योहार भगवान कृष्ण की पूजा के लिए जाना जाता है। अन्नकूट महोत्सव शहर के सभी मंदिरों में मनाया जाएगा। मुख्य रूप से संकट मोचन हनुमान मंदिर, बालाजी मंदिर, आरके कॉलोनी स्थित शिव मंदिर, सीताराम जी की बावड़ी स्थित मंदिर समेत अन्य हनुमान मंदिर में यह आयोजन होगा।

बालाजी मंदिर के महंत आशुतोष शर्मा ने बताया कि बालाजी मार्केट स्थित बालाजी मंदिर में 22 अक्टूबर को अन्नकूट महोत्सव मनाया जाएगा। इसकी तैयारी मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष अनिल कुमार मानसिंहका एवं जगदीश चंद्र मानसिंहका के निर्देशन में शुरू कर दी।

छप्पनभोग अर्पण पूर्व हनुमानजी का स्वर्ण चोला दर्शन, श्रीराम दरबार का आकर्षक शृंगार दर्शन एवं वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ श्रीनाथजी की तर्ज पर हनुमान जी के सम्मुख गिरिराज स्वरूप चावल चवलों का नैवेध्य धरा जाएगा। शाम 6 बजे महा आरती के बाद भक्तों में प्रसाद वितरण होगा।

संकटमोचन हनुमान मंदिर में अन्नकूट महोत्सव के लिए मंदिर के महंत बाबूगिरी के निर्देशन में तैयारियां अंतिम चरण में है। अन्नकूट का प्रसाद तैयार करने में चार हजार किलो से अधिक विभिन्न तरह की सब्जियों का उपयोग होगा। इसे तैयार करने का कार्य 50 से अधिक हलवाईयों की टीम करेंगी। इसमें तेल के 20 टिन एवं पांच टिन घी का उपयोग होगा। अन्नकूट के प्रसाद में मरके, गुलाबजामुन आदि विभिन्न तरह की मिठाईयां भी शामिल होंगी। मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी महावीर अग्रवाल, सांवरमल बंसल एवं रमेश बंसल ने बताया कि अन्नकूट पर शाम को महंत बाबूगिरी के सान्निध्य में महाआरती के बाद महाप्रसाद का वितरण शुरू होगा। अन्नकूट के अवसर पर हनुमानजी महाराज को विशेष चोला भी चढ़ाया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Oct 2025 10:03 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव 22 को

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

लक्ष्मीजी पूजन आज व कल भी, घर-बाजार रोशनी से सरोबार

Lakshmiji worship today and tomorrow, houses and markets illuminated
भीलवाड़ा

औद्योगिक इकाइयों में बोनस की जगह मिठाई का डिब्बा देकर इतिश्री

In industrial units, instead of bonus, they are content with giving a box of sweets.
भीलवाड़ा

दीपावली पर चौघड़िया नहीं, स्थिर लग्न ही शुभ

No Chaughadiya on Diwali, only stable Lagna is auspicious
भीलवाड़ा

महावीर निर्वाण महोत्सव का आगाज, 108 रिद्धि मंत्र अभिषेक से गूंजी भक्ति ध्वनि

Mahavira Nirvana Festival kicks off, devotional sound echoed with 108 Riddhi Mantra Abhishek
भीलवाड़ा

सीताराम मार्केट में गूंजी भारत माता की जय, महाकाल आरती से रोशन हुआ चौराहा

Bharat Mata ki Jai resounded in Sitaram Market, the intersection was illuminated by Mahakal Aarti.
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.