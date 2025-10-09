भीलवाड़ा में गहलोत-पायलट की दिखी जुगलबंदी, घड़ी दिखाते हुए बोले- ‘देखिए सचिन, समय हो गया है, मुझे जाना है…’

मूर्ति अनावरण के बाद सचिन पायलट ने देश के मौजूदा हालात और बिहार चुनाव पर खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) पर हमले की कोशिश की कड़ी निंदा करते हुए इसे 'नफरत की राजनीति' का परिणाम बताया। पायलट ने कहा कि पिछले 11 वर्षों से देश में टकराव की स्थिति बनी हुई है। जहर फैलाने की कोशिश की गई है, जिसके दुष्परिणाम अब सामने आ रहे हैं। देश में ऐसी हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए।