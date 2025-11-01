देवा गुर्जर हत्याकांड की सुलझाई थी गुत्थी, ASP पारस मल जैन केन्द्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक से होंगे पुरस्कृत

भीलवाड़ा। भारत सरकार ने भीलवाड़ा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) पारस मल जैन को केन्द्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक के लिए चुना है। यह पदक उन्हें आगामी राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित गरिमामयी समारोह में प्रदान किया जाएगा। जैन को यह सम्मान अन्वेषण के क्षेत्र में श्रेष्ठता साबित करने पर प्रदान किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा व पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह यादव ने जैन को बधाई दी।