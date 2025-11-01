देवा गुर्जर हत्याकांड की सुलझाई थी गुत्थी, ASP पारस मल जैन केन्द्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक से होंगे पुरस्कृत

फोटो पत्रिका नेटवर्क
भीलवाड़ा। भारत सरकार ने भीलवाड़ा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) पारस मल जैन को केन्द्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक के लिए चुना है। यह पदक उन्हें आगामी राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित गरिमामयी समारोह में प्रदान किया जाएगा। जैन को यह सम्मान अन्वेषण के क्षेत्र में श्रेष्ठता साबित करने पर प्रदान किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा व पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह यादव ने जैन को बधाई दी।
चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में वर्ष-2022 में कोटा चौराहा स्थित सैलून में घुसकर हिस्ट्रीशीटर देवा गुर्जर की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी। रावतभाटा परमाणु संयंत्र क्षेत्र में दो गैंग के बीच वर्चस्व की लड़ाई को लेकर हुई घटना से क्षेत्र में तनाव के हालात हो गए थे।
डीजीपी ने घटना को लेकर स्पेशल अनुसंधान टीम (एसआईटी) गठित की थी। एसआईटी प्रभारी एएसपी पारसमल जैन थे और जांच भी उनको ही सौंपी गई थी। जैन ने जांच को चुनौती के रूप में लिया। क्षेत्र में प्रभावी तरीके से शांति एवं कानून व्यवस्था कायम की, वहीं त्वरित अनुसंधान के दौरान हत्या की वारदात में लिप्त 26 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया।
