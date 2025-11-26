भीलवाड़ा में एटीएस-पुलिस की कार्रवाई: 541 किलो डोडा चूरा जब्त

सूचना मिलते ही थाना मांडलगढ़ थाने ने तत्काल नाकाबंदी शुरू की। नाथूरामजी का खेड़ा की तरफ से तेज गति से आ रही पिकअप को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन चालक ने गति और तेज कर दी और नाकाबंदी तोड़कर भागने लगा। पीछा करने के दौरान पिकअप का टायर बस्ट हो गया। फिर भी चालक काफी दूरी तक गाड़ी दौड़ाता रहा। जब टीम और भीलवाड़ा पुलिस ने पीछा किया, तो चालक अंधेरे का फायदा उठाकर पिकअप को लावारिस हालत में छोड़कर भाग निकला।