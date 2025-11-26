भीलवाड़ा में एटीएस-पुलिस की कार्रवाई: 541 किलो डोडा चूरा जब्त

ATS-Police action in Bhilwara: 541 kg of doda chura seized
राजस्थान पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने भीलवाड़ा पुलिस के साथ एक संयुक्त कार्रवाई करते हुए 541 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा और एक पिकअप बरामद की है। एटीएस महानिरीक्षक पुलिस विकास कुमार ने बताया कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स टीम को मिली सूचना के आधार पर जाल बिछाया गया था। डोडा चूरा की कीमत करीब 33 लाख रुपए बताई जा रही है।
ऐसे चला ऑपरेशन
एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स टीम को चित्तौड़गढ़ की सीमा पर अवैध डोडा चूरा से भरी पिकअप की सूचना मिली। इसके बाद टीम ने पिकअप का पीछा करना शुरू किया। तस्कर पिकअप को भीलवाड़ा जिले की सीमा में ले गए। टीम ने तुरंत इसकी सूचना भीलवाड़ा पुलिस को दी।
सूचना मिलते ही थाना मांडलगढ़ थाने ने तत्काल नाकाबंदी शुरू की। नाथूरामजी का खेड़ा की तरफ से तेज गति से आ रही पिकअप को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन चालक ने गति और तेज कर दी और नाकाबंदी तोड़कर भागने लगा। पीछा करने के दौरान पिकअप का टायर बस्ट हो गया। फिर भी चालक काफी दूरी तक गाड़ी दौड़ाता रहा। जब टीम और भीलवाड़ा पुलिस ने पीछा किया, तो चालक अंधेरे का फायदा उठाकर पिकअप को लावारिस हालत में छोड़कर भाग निकला।
541 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद
पुलिस को पिकअप की तलाशी लेने पर तिरपाल के नीचे काले रंग के 28 कट्टों में 541.100 किलोग्राम डोडा चूरा मिला। इस कार्रवाई में टीम चौकी चित्तौड़गढ़ और पुलिस थाना मांडलगढ़ की विशेष भूमिका रही है। विकास कुमार ने बताया कि इस कार्रवाई में शामिल सभी टीमों को विशेष कार्यक्रम के दौरान एटीएस मुख्यालय जयपुर में सम्मानित किया जाएगा।
