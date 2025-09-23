Patrika LogoSwitch to English

सीएम भजनलाल के आने से पहले लोगों ने रास्ता रोक किया प्रदर्शन, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर खदेड़ा

भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट पर पिछले दिनों हुई सांवरमल शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में निष्पक्ष जांच की लेकर सैकड़ों लोग कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर ज्ञापन देने आए।

भीलवाड़ा

kamlesh sharma

Sep 23, 2025

भीलवाड़ा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को भीलवाड़ा शहर में शहरी जन सेवा शिविर व हमीरगढ़ कस्बे में शहरी जन सेवा शिविर के साथ ही फ्लाइंग स्कूल का लोकार्पण करने आ रहे हैं। इससे पहले भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट पर पिछले दिनों हुई सांवरमल शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में निष्पक्ष जांच की लेकर सैकड़ों लोग कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर ज्ञापन देने आए। पुलिस एवं प्रशासन के आश्वासन के बाद भी आक्रोशित लोग नहीं माने और कलेक्ट्रेट के बाहर रोड जामकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। प्रशासन ने पहले तो आक्रोशित लोगों को समझाने की कोशिश की लेकिन नहीं मानने पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उनको खदेड़ा।

जानें पूरा मामला

प्रतापनगर थाना क्षेत्र में 16 सितंबर को रेलवे ट्रैक के पास पैर कटा युवक का शव मिला था। मृतक की पहचान सांवरमल शर्मा के रूप में हुई। मृतक के परिजनों ने मृतक की पत्नी का दो पुलिसकर्मियों के साथ अवैध संबंध होने का भी आरोप लगाया। पुलिस ने इस मामले में मृतक की पत्नी पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज किया और दोनों दोनों पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया था।

भीलवाड़ा एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने कहा कि रेलवे ट्रैक पर पिछले दिनों संदिग्ध परिस्थितियों में जो मौत हुई थी उसको लेकर परिवादी पक्ष की ओर से मृतक की पत्नी को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया है। वहीं एक पुलिसकर्मी पर संलिप्ता के आरोप थे हम उनकी जांच कर रहे हैं। जांच के दौरान उनका भी निलंबित किया है।

23 Sept 2025

23 Sept 2025 03:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / सीएम भजनलाल के आने से पहले लोगों ने रास्ता रोक किया प्रदर्शन, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर खदेड़ा

