Bhilwara: 7 दिन में खत्म हुई 4 पीढ़ियां, पति-पत्नी, बेटे और पोते का एक साथ हुआ अंतिम संस्कार तो रो पड़ा पूरा गांव, शोक में बाजार बंद

4 Family Member Last Rites Together: भीलवाड़ा के फूलिया कलां कस्बे में एक परिवार पर आए हुए दुखों का पहाड़ इस कदर टूट पड़ा की सिर्फ 7 दिनों में परिवार की 4 पीढ़ियां खत्म हो गईं। दरअसल 6 सितंबर को परिवार के मुखिया गोपाल वैष्णव का निधन हुआ था जिसके बाद 13 सितंबर को उनके बेटे अशोक वैष्णव, पत्नी सीमा, बेटा रोहित और पोता गजराज एक भयानक सड़क हादसे में चल बसे।