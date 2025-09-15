Bhilwara: 7 दिन में खत्म हुई 4 पीढ़ियां, पति-पत्नी, बेटे और पोते का एक साथ हुआ अंतिम संस्कार तो रो पड़ा पूरा गांव, शोक में बाजार बंद

4 Family Member Last Rites Together: भीलवाड़ा के फूलिया कलां कस्बे में एक परिवार पर आए हुए दुखों का पहाड़ इस कदर टूट पड़ा की सिर्फ 7 दिनों में परिवार की 4 पीढ़ियां खत्म हो गईं। दरअसल 6 सितंबर को परिवार के मुखिया गोपाल वैष्णव का निधन हुआ था जिसके बाद 13 सितंबर को उनके बेटे अशोक वैष्णव, पत्नी सीमा, बेटा रोहित और पोता गजराज एक भयानक सड़क हादसे में चल बसे।
यह हादसा जयपुर के रिंग रोड पर प्रहलादपुरा के पास हुआ जहां बारिश के कारण बने गड्ढे में उनकी कार गिर गई। कार में कुल 7 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में अशोक वैष्णव, उनकी पत्नी सीमा, उनका पुत्र रोहित और पोता गजराज शामिल थे। ये सभी हरिद्वार में अस्थि विसर्जन के बाद घर लौट रहे थे।
इस हादसे के बाद गांव में मातम छा गया। परिवार समेत पूरे गांव वाले रो पड़े। शोक में बाजार भी बंद रखा। आज सुबह 6:30 बजे चारों शव फूलिया कलां पहुंची जिसके बाद घर में कोहराम मच गया और परिजनों ने अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू की।
7 बजे धानेश्वर रोड स्थित श्मशान घाट पर पूरे विधि-विधान से पति-पत्नी, बेटे और पोते का सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के दौरान परिवार के सभी सदस्य और गांव के लोग भावुक होकर फूट-फूटकर रो पड़े। गांव में सन्नाटा पसरा रहा।
अशोक वैष्णव धनेश्वर मंदिर में पुजारी थे और उनके बेटे रोहित गांव में परचून की दुकान चलाते थे। गोपाल वैष्णव का भी 6 दिन पहले निधन हुआ था जिसकी अस्थि विसर्जन के लिए पूरा परिवार हरिद्वार गया था। यह हादसा परिवार के लिए तबाही लेकर आया।
गांव के ग्रामीणों और समाज के लोगों ने प्रशासन से आर्थिक सहायता देने की मांग की है ताकि दुख की इस घड़ी में परिवार को आर्थिक रूप से सहारा मिल सके।