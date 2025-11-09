Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

‘न्याय नहीं मिला तो इस्लाम धर्म अपना लूंगा, कांग्रेस नेता के र‍िश्‍तेदार कर रहे परेशान’ भीलवाड़ा में कपड़ा व्यापारी का छलका दर्द

भीलवाड़ा में सूदखोरों से परेशान एक कपड़ा व्यापारी ने राज्यपाल को पत्र लिखकर इच्छामृत्यु की मांग की है। व्यापारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, वह अपने परिवार के साथ राज्यपाल से मिलकर अपनी पीड़ा साझा करेंगे।

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Arvind Rao

Nov 09, 2025

bhilwara businessman

कपड़ा व्यापारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए (फोटो- सोशल मीडिया)

भीलवाड़ा: सूदखोरी और क्रिकेट सट्टे के जाल में फंसा होने का आरोप लगाते हुए कपड़ा व्यवसायी रजत रांका ने अपनी मजबूरी सार्वजनिक कर दी। रांका ने बताया, पिछले लंबे समय से कुछ लोगों द्वारा उन्हें और उनके परिवार को लगातार धमकाया जा रहा है।

पीड़ित ने राज्यपाल को पत्र लिखकर मामले में न्याय की गुहार लगाई। साथ ही कहा कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वह अपनी जान देने का रास्ता अपनाने के साथ-साथ इस्लाम धर्म अपना लेने की बात भी कह चुके हैं।

रांका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, आरोपियों में राहुल गुर्जर, राहुल सोनी और राजू जाट के नाम सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गुर्जर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर के रिश्तेदार बताए जाते हैं, जिस कारण उन्हें राजनैतिक संरक्षण का डर भी है।

रांका का आरोप है कि आरोपियों ने उन्हें सट्टे में फंसाकर और सूद के नाम पर भारी ब्याज वसूला। शुरुआती उधार 10 लाख रुपए के बदले अब तक 5 करोड़ रुपये वसूल लिए गए, जबकि अभी भी आरोपी उन पर ढाई करोड़ रुपए बकाया बता रहे हैं।

पीड़ित ने दावा किया, आरोपियों ने उनके बैंक के चेक जबरन उठा लिए और उनका दुरुपयोग किया है। साथ ही परिवार के सदस्यों को भी बार-बार लक्ष्य बनाकर धमकाया जा रहा है। हमारे घरवालों की जान को खतरा है, रोज धमकी मिलती है, बच्चों और पत्नी का मन बैठ गया है।

उन्होंने यह भी बताया कि वे पहले ही मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव से कर चुके हैं और कोर्ट ने आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश भी जारी किए हैं, मगर उसके बावजूद आरोपियों को खुलेआम घूमते देखकर उन्हें निराशा हुई है।

रांका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बैंक कागजात, चेक का विवरण और शिकायत की प्रतियां भी प्रस्तुत करने की बात कही। ताकि उनकी शिकायतों का सत्यापन किया जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार शिकायतों के बावजूद मामला ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की गई और प्रशासनिक देरी की वजह से आरोपियों ने सहजता से घूमना-फिरना जारी रखा।

ये भी पढ़ें

अंता उपचुनाव: सीएम भजनलाल शर्मा का रोड शो, चुनाव प्रचार के आखिरी दिन झोंकी ताकत
बारां
Anta by-election

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Nov 2025 03:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / ‘न्याय नहीं मिला तो इस्लाम धर्म अपना लूंगा, कांग्रेस नेता के र‍िश्‍तेदार कर रहे परेशान’ भीलवाड़ा में कपड़ा व्यापारी का छलका दर्द

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: राजस्थान में यहां सरपट दौड़ेंगी गाड़ियां, लाखों रुपए से बन रही सड़क, 3 चरण में काम होगा पूरा

new road in Rajasthan
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा में लिफ्ट में फंसने से मासूम की मौत, चीखें सुनते रह गए पिता और दादा

Bhilwara
भीलवाड़ा

शिक्षा विभाग की सुस्त कार्यप्रणाली से अटके 11 हजार से अधिक प्रमोशन

Over 11,000 promotions stalled due to sluggish functioning of the education department
भीलवाड़ा

कोदिया में विकसित होगा औद्योगिक क्षेत्र

Industrial area to be developed in Kodia
भीलवाड़ा

जम्मू-कश्मीर में होगी 69वीं राष्ट्रीय विद्यालयी टेबल टेनिस प्रतियोगिता

69th National School Table Tennis Championship to be held in Jammu and Kashmir
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.