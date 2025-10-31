औद्योगिक नक्शे पर चमकेगा भीलवाड़ा सीमेंट उद्योग को मिलेगा कच्चा माल

Bhilwara cement industry will shine on the industrial map and will get raw material
भीलवाड़ा. राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में पहली बार लाइम स्टोन के ब्लॉक की नीलामी होने जा रही है। यह नीलामी जिले के बिजौलिया क्षेत्र के लाडपुरा स्थित अमरतिया समेत अन्य गांवों में प्रस्तावित है। खनिज विभाग के अनुसार यह ब्लॉक 208 हैक्टेयर क्षेत्रफल में फैला है और इससे मांडलगढ़ क्षेत्र में सीमेंट उद्योग स्थापना की संभावनाएं मजबूत हुई हैं। लाइम स्टोन ब्लॉक की पहली नीलामी राज्य के औद्योगिक विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम मानी जा रही है। इससे सीमेंट उद्योग के निवेशकों का ध्यान जिले की ओर आकर्षित होगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार, राजस्व और विकास के नए द्वार खुलेंगे।
सीमेंट उद्योग के लिए उपयोगी
खनिज विभाग के अनुसार भीलवाड़ा जिले में यह पहला लाइम स्टोन ब्लॉक है, जो सीमेंट उत्पादन के लिए उपयुक्त गुणवत्ता का है। लाइम स्टोन का यह मिनरल मुख्य रूप से सीमेंट निर्माण में ही उपयोग होता है, इसलिए नीलामी में सीमेंट उद्योग संचालक या नए निवेशक भाग ले सकते हैं।
सीमेंट उद्योग स्थापना की प्रबल संभावना
इस ब्लॉक की नीलामी के बाद जिले में सीमेंट उद्योग लगाने की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी। खदान मिलने के बाद राजस्थान में औद्योगिक निवेश बढ़ेगा, जिससे रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। मांडलगढ़ और बिजौलिया क्षेत्र में खनिज संसाधन और परिवहन सुविधाएं अनुकूल होने के कारण यहां उद्योगों के लिए बेहतर वातावरण मौजूद है।
2 लाख जमा करवा कर ले सकेंगे हिस्सा
नीलामी में भाग लेने के लिए 2 लाख रुपए की सुरक्षा राशि जमा करवानी होगी। इसके बाद कोई भी पात्र व्यक्ति या उद्योग समूह ऑनलाइन बोली प्रक्रिया के माध्यम से नीलामी में भाग ले सकता है।
एक और ब्लॉक तैयार
लाइम स्टोन का एक और ब्लॉक भी तैयार किया जा रहा है। इसकी नीलामी प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। विभाग का प्रयास है कि खनिज संपदा के बेहतर उपयोग के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार और विकास को भी बढ़ावा मिले।
भीलवाड़ा की भूमिका और सशक्त होगी
राजस्थान में लाइम स्टोन की प्रचुरता है, लेकिन भीलवाड़ा जैसे औद्योगिक रूप से उभरते जिले में यह नीलामी एक बड़ा अवसर है। यहां खदान शुरू होने से सीमेंट उद्योगों को कच्चे माल की सतत आपूर्ति मिलेगी और प्रदेश के औद्योगिक नक्शे में भीलवाड़ा की भूमिका और सशक्त होगी।
-ओपी काबरा, अधीक्षण अभियंता भीलवाड़ा
सीमेंट उद्योग की स्थापना की दिशा की शुरुआत
भीलवाड़ा जिले में यह पहला लाइम स्टोन ब्लॉक है। इससे न केवल खनिज संपदा का दोहन होगा बल्कि जिले में सीमेंट उद्योग की स्थापना की दिशा में नई शुरुआत होगी। विभाग का लक्ष्य है कि नीलामी प्रक्रिया पारदर्शी हो और स्थानीय स्तर पर रोजगार को भी बढ़ावा मिले।
-पीके. अग्रवाल, खनिज अभियंता, बिजौलिया
