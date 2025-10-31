औद्योगिक नक्शे पर चमकेगा भीलवाड़ा सीमेंट उद्योग को मिलेगा कच्चा माल

भीलवाड़ा. राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में पहली बार लाइम स्टोन के ब्लॉक की नीलामी होने जा रही है। यह नीलामी जिले के बिजौलिया क्षेत्र के लाडपुरा स्थित अमरतिया समेत अन्य गांवों में प्रस्तावित है। खनिज विभाग के अनुसार यह ब्लॉक 208 हैक्टेयर क्षेत्रफल में फैला है और इससे मांडलगढ़ क्षेत्र में सीमेंट उद्योग स्थापना की संभावनाएं मजबूत हुई हैं। लाइम स्टोन ब्लॉक की पहली नीलामी राज्य के औद्योगिक विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम मानी जा रही है। इससे सीमेंट उद्योग के निवेशकों का ध्यान जिले की ओर आकर्षित होगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार, राजस्व और विकास के नए द्वार खुलेंगे।