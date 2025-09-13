भीलवाड़ा डेयरी का बड़ा निर्णय: दूध खरीद दर 60 रुपए किलो फैट बढ़ी

डेयरी प्रबंध निदेशक बिमल कुमार पाठक ने बताया कि दूध खरीद की दर 60 रुपए प्रति किलो फैट से बढ़ाई है। अभी तक 820 रुपए प्रति किलो फैट से दूध की खरीद हो रही थी। अब 880 रुपए प्रति किलो फैट से खरीद होगी। नई दरें 16 सितंबर से लागू होंगी। जिले के 48 हजार पशुपालकों को सीधा आर्थिक लाभ होगा। जिले की 360 बीएमसी में 5 किलोवाट क्षमता का सोलर एनर्जी सिस्टम लगाया जाएगा। इस पर 8 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे समितियों को बिजली के बिल से मुक्ति मिलेगी और संचालन लागत कम होगी। बैठक में तय किया कि वित्त वर्ष 2025-26 में डेयरी संघ 35 करोड़ का अल्पकालीन ऋण लेगा। ऋण से दूध खरीद के समय किसानों को भुगतान में अड़चन नहीं आएगी।