भीलवाड़ा में गरबा को लेकर VHP और बजरंग दल का नया फरमान, पंडालों में गैर-हिंदुओं की एंट्री पर रोक, चेक होगा आधार कार्ड



बता दें कि बजरंग दल महानगर संयोजक मुकेश प्रजापत और प्रचार-प्रसार प्रमुख विराट सोनी ने बताया, हाल के समय में शहर में लव-जिहाद जैसी घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि नवरात्रि के दौरान सभी गरबा पंडालों में केवल हिंदू व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाएगा। गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इसके लिए आयोजकों को निर्देश दिए गए कि पंडाल में आने वाले सभी प्रतिभागियों का आधार कार्ड और पहचान की पुष्टि की जाए। साथ ही तिलक लगाकर ही उन्हें प्रवेश दिया जाए।