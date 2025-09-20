कम पढ़ा-लिखा आरिफ बना तस्कर, पत्नी-बेटे की ख्वाहिशें पूरी कीं, इनामी वांटेड बना तो करने लगा मजदूरी, अब परिवार संग गिरफ्तार

जयपुर: आतंकवाद निरोधक दस्ते ने मादक पदार्थ तस्करी में 20 हजार के इनामी आरिफ को उसकी पत्नी और बेटे के साथ सीकर जिले से पकड़ा है। बिसाउ थाना पुलिस का वांटेड होने पर आरोपी को उनके सुपुर्द कर दिया गया।
एसओजी-एटीएस एडीजी वीके सिंह ने बताया कि शेखावटी कॉलोनी चूरू निवासी आरिफ हुसैन (42) उसकी पत्नी शहनाज बानो और बेटा जाबिद को पकड़ा गया है। बता दें कि झुंझुनूं जिले के बिसाउ थाना पुलिस का वांटेड होने पर आरोपी को उनके सुपुर्द कर दिया गया है।
आरोपी ने बेटे के नाम से ट्रक खरीद रखा है और उसमें मादक पदार्थ डोडा चूरा की सप्लाई करता था। आरिफ हुसैन कम पढ़ा लिखा होने के कारण अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहता था।
लग्जरी लाइफ जीने के लिए आरोपी तस्करी करने लगा। तस्करी के पैसों से पत्नी के नाम एसयूवी कार खरीदी। आरोपी की पत्नी और बेटा भी फरार चल रहे थे।
बताते चलें कि टीम को दो महीने पहले आरोपी के संबंध में सूचना मिली कि सीकर में बेटे और पत्नी के साथ मजदूरी कर रहा है। तभी से टीम उसकी तलाश में जुटी थी। सूचना मिलने पर सीकर के मोहल्ला व्यापारियान में दबिश देकर उन्हें पकड़ लिया गया।