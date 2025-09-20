Patrika LogoSwitch to English

कम पढ़ा-लिखा आरिफ बना तस्कर, पत्नी-बेटे की ख्वाहिशें पूरी कीं, इनामी वांटेड बना तो करने लगा मजदूरी, अब परिवार संग गिरफ्तार

आतंकवाद निरोधक दस्ते ने मादक पदार्थ तस्करी में शामिल आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मादक पदार्थ तस्करी में 20 हजार का इनामी वांटेड पत्नी और बेटे सहित पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि लग्जरी लाइफ जीने के लिए मादक पदार्थ की तस्करी करता था।

जयपुर

Arvind Rao

Sep 20, 2025

Anti-Terrorist Squad
इनामी वांटेड पत्नी और बेटे सहित गिरफ्तार (फोटो- पत्रिका)

जयपुर: आतंकवाद निरोधक दस्ते ने मादक पदार्थ तस्करी में 20 हजार के इनामी आरिफ को उसकी पत्नी और बेटे के साथ सीकर जिले से पकड़ा है। बिसाउ थाना पुलिस का वांटेड होने पर आरोपी को उनके सुपुर्द कर दिया गया।


एसओजी-एटीएस एडीजी वीके सिंह ने बताया कि शेखावटी कॉलोनी चूरू निवासी आरिफ हुसैन (42) उसकी पत्नी शहनाज बानो और बेटा जाबिद को पकड़ा गया है। बता दें कि झुंझुनूं जिले के बिसाउ थाना पुलिस का वांटेड होने पर आरोपी को उनके सुपुर्द कर दिया गया है।

बेटे के नाम खरीदा ट्रक


आरोपी ने बेटे के नाम से ट्रक खरीद रखा है और उसमें मादक पदार्थ डोडा चूरा की सप्लाई करता था। आरिफ हुसैन कम पढ़ा लिखा होने के कारण अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहता था।


लग्जरी लाइफ जीने के लिए करता थे ये काम


लग्जरी लाइफ जीने के लिए आरोपी तस्करी करने लगा। तस्करी के पैसों से पत्नी के नाम एसयूवी कार खरीदी। आरोपी की पत्नी और बेटा भी फरार चल रहे थे।


बताते चलें कि टीम को दो महीने पहले आरोपी के संबंध में सूचना मिली कि सीकर में बेटे और पत्नी के साथ मजदूरी कर रहा है। तभी से टीम उसकी तलाश में जुटी थी। सूचना मिलने पर सीकर के मोहल्ला व्यापारियान में दबिश देकर उन्हें पकड़ लिया गया।

खबर शेयर करें:

Published on:

20 Sept 2025 08:52 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / कम पढ़ा-लिखा आरिफ बना तस्कर, पत्नी-बेटे की ख्वाहिशें पूरी कीं, इनामी वांटेड बना तो करने लगा मजदूरी, अब परिवार संग गिरफ्तार

