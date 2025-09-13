भीलवाड़ा में इसी महीने से 14 रूटों पर दौड़ेगी नई लोक परिवहन बस सेवा, शहर से गांवों का सफर होगा आसान



रोडवेज बस सेवा से वंचित क्षेत्र के लिए राज्य सरकार ने वर्ष-2010 में लोक परिवहन सेवा प्रदेश में शुरू की। जिले के प्रमुख हिस्सों को भी इसका फायदा भी मिला, लेकिन पन्द्रह साल बीतने के बावजूद नए रूट नहीं बढ़ाए गए और न ही नए परमिट जारी हुए। कई रूट पर लोक सेवा परिवहन बस सेवा बंद है। इसी साल राज्य सरकार ने फिर से लोक परिवहन बस सेवा संचालन का विस्तार करने एवं नई बसें शुरू करने के लिए प्रदेश में नए परमिट जारी कर रही है। इसका फायदा भीलवाड़ा को भी मिलेगा।