भीलवाड़ा

भीलवाड़ा में इसी महीने से 14 रूटों पर दौड़ेगी नई लोक परिवहन बस सेवा, शहर से गांवों का सफर होगा आसान

भीलवाड़ा जिले में परिवहन विभाग इस महीने से नई लोक परिवहन बस सेवा शुरू करेगा। 14 नए रूट पर बसें दौड़ेंगी, जिससे ग्रामीण इलाकों तक पहुंच आसान होगी। इस सेवा से लोगों को सस्ती और सुगम यात्रा सुविधा मिलेगी, खासकर गांव से शहर आने-जाने वालों को बड़ा लाभ होगा।

भीलवाड़ा

Arvind Rao

Sep 13, 2025

Bhilwara New public transport bus service
Bhilwara New public transport bus service (Patrika Photo)

भीलवाड़ा: ग्रामीण अंचल में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के समांतर निजी बस सेवा शुरू करने की जिला परिवहन विभाग ने मशक्कत शुरू कर दी है। इसके लिए जिले में 14 रूट विभाग ने तय कर यहां 148 लोक परिवहन सेवा शुरू करने के लिए परमिट जारी करेगी। नई बस सेवा संचालन से ग्रामीण क्षेत्रों में निजी बस संचालकों का दबदबा तो कम होगा, वहीं ग्रामीणों को भी बेहतर परिवहन सेवा मिलेगी।


राज्य सरकार ने प्रदेश में राष्ट्रीयकृत मार्गों पर बस सेवा संचालन के लिए रोडवेज प्रबंधन को अधिकृत कर रखा है, लेकिन रोडवेज के पास पर्याप्त एवं नई बसों के नहीं होने से भीलवाड़ा जिले के कई हिस्से रोडवेज बस सेवा से वंचित है। दूरदराज तक लोगों को आने-जाने में दिक्कत होती है। ग्रामीणों की शिकायत है कि रोडवेज बसें हाइवे से निकल जाती और गांव के अंदर तक नहीं पहुंचती।

15 साल बाद सेवा का विस्तार


रोडवेज बस सेवा से वंचित क्षेत्र के लिए राज्य सरकार ने वर्ष-2010 में लोक परिवहन सेवा प्रदेश में शुरू की। जिले के प्रमुख हिस्सों को भी इसका फायदा भी मिला, लेकिन पन्द्रह साल बीतने के बावजूद नए रूट नहीं बढ़ाए गए और न ही नए परमिट जारी हुए। कई रूट पर लोक सेवा परिवहन बस सेवा बंद है। इसी साल राज्य सरकार ने फिर से लोक परिवहन बस सेवा संचालन का विस्तार करने एवं नई बसें शुरू करने के लिए प्रदेश में नए परमिट जारी कर रही है। इसका फायदा भीलवाड़ा को भी मिलेगा।


आवेदकों की पात्रता के आधार पर जारी होंगे परमिट


परिवहन विभाग मुख्यालय जयपुर ने वाहन स्वामी के जमा कराए हुए आवेदनों की जांच कर योग्य आवेदनों का चयन कर लिया है। अपर परिवहन आयुक्त (एमआरटीए) ने जयपुर आरटीओ प्रथम, पाली, भरतपुर, अलवर और अजमेर रीजन के विभिन्न मार्गो पर 85 बसों को परमिट जारी कर दिए है।


भीलवाड़ा जिले के 14 रूट के लिए 148 परमिट के लिए आवेदन आए हैं। आवेदकों की पात्रता व बसों की फिटनेस के आधार पर महीने के अंत तक परमिट जारी कर दिए जाएंगे। परमिट जारी होने पर आमजन को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी।
-रामकृष्ण चौधरी, जिला परिवहन अधिकारी, भीलवाड़ा

भीलवाड़ा में इसी महीने से 14 रूटों पर दौड़ेगी नई लोक परिवहन बस सेवा, शहर से गांवों का सफर होगा आसान

