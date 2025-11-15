भीलवाड़ा में सड़क हादसे रोकने का तगड़ा इंतजाम, हमीरगढ़ से 29 मील तक लेन ड्राइव सिस्टम लागू, चालकों को बताए गए नियम

विभिन्न विभागों के अधिकारियों व चालकों के साथ वार्ता करते एसपी (फोटो- पत्रिका)
Bhilwara Lane Drive System: भीलवाड़ा में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए अजमेर रोड पर राजमार्ग-48 के हमीरगढ़ थाना क्षेत्र से 29 मील तक लेन ड्राइव सिस्टम लागू किया गया है। इसी के तहत शनिवार को शहर के ट्रांसपोर्ट नगर में चालकों को लेन सिस्टम की जानकारी और जागरुकता के लिए विशेष शिविर आयोजित किया गया।
शिविर में पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह यादव ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ वाहन चालकों से संवाद कर लेन ड्राइविंग के नियमों की जानकारी दी। बैठक में लेन अनुशासन का पालन नहीं करने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत की जाने वाली कार्रवाई पर विस्तृत चर्चा की गई।
जिला परिवहन अधिकारी रामकृष्ण चौधरी ने बताया कि नए सिस्टम के अनुसार, भारी वाहन बाईं ओर तीसरी लेन में चलेंगे। हल्के वाहन दूसरी यानी मध्यम लेन में संचालित होंगे। जबकि इमरजेंसी वाहन और एंबुलेंस पहली लेन का उपयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि लेन ड्राइविंग से दुर्घटनाएं कम होंगी और राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक सुचारू रहेगा।
सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए 18 नवंबर तक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक यातायात रविंद्र यादव, जिला ट्रांसपोर्ट यूनियन अध्यक्ष विश्वबंधु सिंह राठौड़, संरक्षक जयप्रकाश पाटनी, सुनील सोडाणी, चांदमल मूंदड़ा, रतनलाल मीणा, राजू मोगरा, सत्यनारायण बंसल और अशोक सहित अन्य प्रतिनिधियों ने चालकों को नई व्यवस्था का पालन करने और यातायात सुधार में सहयोग देने की अपील की।
