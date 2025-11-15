भीलवाड़ा में सड़क हादसे रोकने का तगड़ा इंतजाम, हमीरगढ़ से 29 मील तक लेन ड्राइव सिस्टम लागू, चालकों को बताए गए नियम

सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए 18 नवंबर तक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक यातायात रविंद्र यादव, जिला ट्रांसपोर्ट यूनियन अध्यक्ष विश्वबंधु सिंह राठौड़, संरक्षक जयप्रकाश पाटनी, सुनील सोडाणी, चांदमल मूंदड़ा, रतनलाल मीणा, राजू मोगरा, सत्यनारायण बंसल और अशोक सहित अन्य प्रतिनिधियों ने चालकों को नई व्यवस्था का पालन करने और यातायात सुधार में सहयोग देने की अपील की।