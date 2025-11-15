Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

भीलवाड़ा में सड़क हादसे रोकने का तगड़ा इंतजाम, हमीरगढ़ से 29 मील तक लेन ड्राइव सिस्टम लागू, चालकों को बताए गए नियम

Bhilwara Lane Drive System: भीलवाड़ा जिले में सड़क दुर्घटना की रोकथाम के लिए अजमेर रोड पर राजमार्ग-48 थाना हमीरगढ़ से 29 मील तक लेन डाइव सिस्टम लागू किया गया। चालकों को लेन सिस्टम की जानकारी और जागरुकता के लिए विशेष शिविर आयोजित किया गया।

less than 1 minute read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Arvind Rao

Nov 15, 2025

Bhilwara

विभिन्न विभागों के अधिकारियों व चालकों के साथ वार्ता करते एसपी (फोटो- पत्रिका)

Bhilwara Lane Drive System: भीलवाड़ा में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए अजमेर रोड पर राजमार्ग-48 के हमीरगढ़ थाना क्षेत्र से 29 मील तक लेन ड्राइव सिस्टम लागू किया गया है। इसी के तहत शनिवार को शहर के ट्रांसपोर्ट नगर में चालकों को लेन सिस्टम की जानकारी और जागरुकता के लिए विशेष शिविर आयोजित किया गया।

शिविर में पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह यादव ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ वाहन चालकों से संवाद कर लेन ड्राइविंग के नियमों की जानकारी दी। बैठक में लेन अनुशासन का पालन नहीं करने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत की जाने वाली कार्रवाई पर विस्तृत चर्चा की गई।

जिला परिवहन अधिकारी रामकृष्ण चौधरी ने बताया कि नए सिस्टम के अनुसार, भारी वाहन बाईं ओर तीसरी लेन में चलेंगे। हल्के वाहन दूसरी यानी मध्यम लेन में संचालित होंगे। जबकि इमरजेंसी वाहन और एंबुलेंस पहली लेन का उपयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि लेन ड्राइविंग से दुर्घटनाएं कम होंगी और राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक सुचारू रहेगा।

सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए 18 नवंबर तक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक यातायात रविंद्र यादव, जिला ट्रांसपोर्ट यूनियन अध्यक्ष विश्वबंधु सिंह राठौड़, संरक्षक जयप्रकाश पाटनी, सुनील सोडाणी, चांदमल मूंदड़ा, रतनलाल मीणा, राजू मोगरा, सत्यनारायण बंसल और अशोक सहित अन्य प्रतिनिधियों ने चालकों को नई व्यवस्था का पालन करने और यातायात सुधार में सहयोग देने की अपील की।

ये भी पढ़ें

भीलवाड़ा में बड़ी खोज: कोचरिया में मिले गारनेट के विशाल भंडार, 73.62 हेक्टेयर लीज नीलामी को तैयार
भीलवाड़ा
Bhilwara biggest discovery

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Nov 2025 02:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / भीलवाड़ा में सड़क हादसे रोकने का तगड़ा इंतजाम, हमीरगढ़ से 29 मील तक लेन ड्राइव सिस्टम लागू, चालकों को बताए गए नियम

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान: नाजुक ‘जीविका’ की हर सांस उसकी जिंदगी के लिए जंग बन गई, 600 ग्राम की बच्ची को पालने में छोड़ गए मां-बाप

Bhilwara News
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा में बड़ी खोज: कोचरिया में मिले गारनेट के विशाल भंडार, 73.62 हेक्टेयर लीज नीलामी को तैयार

Bhilwara biggest discovery
भीलवाड़ा

राजस्थान में सफाईकर्मी को 7 साल की सजा, अस्पताल में प्रसूता से की थी घिनौनी हरकत

Bhilwara Sanitation worker sentenced to seven years
भीलवाड़ा

शादी में अब धमाकेदार एंट्री का ट्रेंड, फूलों की बारिश और मिरर वॉक ने बढ़ाई शादी की रौनक

Now the trend of explosive entry in wedding
भीलवाड़ा

खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का जनजाति गौरव दिवस पर होगा सम्मान

Students who excel in sports will be honored on Tribal Pride Day
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.