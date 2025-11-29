भीलवाड़ा जिला परिषद: भाजपा की जिला प्रमुख बरजी भील का कार्यकाल 10 दिन शेष

37 सीटों वाली भीलवाड़ा जिला परिषद में सत्ता रूढ दल भाजपा का कब्जा है। वर्तमान में परिषद में 24 सदस्य भाजपा के हैं, जबकि कांग्रेस के 13 सदस्य हैं। इन पांच साल के कार्यकाल में दो बार उप चुनाव भी हुए है। इन दोनों उप चुनाव में भाजपा ने अपनी सीट को बरकार रखा है। भाजपा के दो सदस्यों वार्ड संख्या 14 से शीला जाट और वार्ड 33 से सुनीता भील के निधन के कारण उपचुनाव हुए थे। इन दोनों सीटों पर भी भाजपा के ही उम्मीदवार विजयी रहे है। इससे पार्टी की पकड़ और मज़बूत हुई। वर्तमान में वार्ड 14 से लादीदेवी जाट और वार्ड 33 से शंकरी देवी भील सदस्य हैं।