ट्रंप टैरिफ से भीलवाड़ा का टेक्सटाइल निर्यात बढ़ेगा

मेवाड़ चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के महासचिव आरके.जैन ने कहा कि “ट्रंप टैरिफ का सीधा असर भारत के रेडीमेड गारमेंट निर्यातकों पर जरूर पड़ेगा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से यह भीलवाड़ा के यार्न उद्योग को मजबूती देगा। बांग्लादेश पहले से ही भारत से भारी मात्रा में यार्न आयात करता है और अब वहां गारमेंट उत्पादन बढ़ने पर यार्न की खपत और बढ़ेगी। भीलवाड़ा का यार्न उद्योग लंबे समय से विश्व बाजार में अपनी गुणवत्ता और समय पर आपूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। यहां से पहले ही 65 देशों को यार्न निर्यात हो रहा है। आने वाले वर्षों में यह आंकड़ा और बढ़ेगा। यह न केवल निर्यातकों के लिए, बल्कि पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन के लिए सकारात्मक संकेत है।