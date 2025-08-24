बोर्ड छात्रों को अब पौधरोपण पर भी मिलेंगे अंक

यह व्यवस्था केवल बोर्ड परीक्षार्थियों तक सीमित नहीं रहेगी। कक्षा 5 से 12वीं तक के हर छात्र को स्कूल, निवास स्थान या किसी अन्य सार्वजनिक स्थल पर पौधरोपण करना होगा। साथ ही लगाए पौधों की देखभाल और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों में भागीदारी भी सुनिश्चित करनी होगी। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2024-25 से लागू होगी। प्रत्येक संस्था प्रधान को अपने स्कूलों में इस संबंध में विद्यार्थियों को जागरूक करना होगा। विद्यार्थियों को सत्रांक में अंक मिलेंगे। छात्रों के इस पहल से पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही छात्रों को पौधारोपण की तस्वीरें व देखभाल का रिकॉर्ड स्कूल में जमा करना होगा। अंक सत्रांक में जोड़े जाएंगे और अंतिम परिणाम का हिस्सा बनेंगे।