बोर्ड छात्रों को अब पौधरोपण पर भी मिलेंगे अंक

विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति रुचि बढ़ाने और पौधरोपण अभियान को सफल बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब बोर्ड कक्षाओं सहित कक्षा 5 से 12 तक के विद्यार्थियों को पौधरोपण के लिए अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने इस संबंध में आदेश जारी कर सभी संभागीय संयुक्त निदेशकों व संस्था प्रधानों को दिशा निर्देश भेजे हैं।
हर छात्र को करना होगा पौधारोपण
यह व्यवस्था केवल बोर्ड परीक्षार्थियों तक सीमित नहीं रहेगी। कक्षा 5 से 12वीं तक के हर छात्र को स्कूल, निवास स्थान या किसी अन्य सार्वजनिक स्थल पर पौधरोपण करना होगा। साथ ही लगाए पौधों की देखभाल और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों में भागीदारी भी सुनिश्चित करनी होगी। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2024-25 से लागू होगी। प्रत्येक संस्था प्रधान को अपने स्कूलों में इस संबंध में विद्यार्थियों को जागरूक करना होगा। विद्यार्थियों को सत्रांक में अंक मिलेंगे। छात्रों के इस पहल से पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही छात्रों को पौधारोपण की तस्वीरें व देखभाल का रिकॉर्ड स्कूल में जमा करना होगा। अंक सत्रांक में जोड़े जाएंगे और अंतिम परिणाम का हिस्सा बनेंगे।
इस तरह से मिलेंगे अंक
गैर बोर्ड कक्षाएं : कक्षा 6, 7 और 9 में 10-10 अंक। तथा कक्षा 11 में 7 अंक।
पौधरोपण से जुड़े फायदे
सभी संस्था प्रधानों को भेजे निर्देश
विद्यार्थियों को दिए जाने वाले सत्रांक में इस बार भी पौधरोपण के अंको का प्रावधान किया है। शिक्षा निदेशालय की ओर से इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। संबंधित संस्था प्रधानों को इस संबंध में अवगत करवाया जाएगा।
- रामेश्वर प्रसाद जीनगर, सीबीईओ, सुवाणा