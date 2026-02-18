सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा: शिक्षकों ने मुंह मीठा कराकर बढ़ाया छात्रों का हौसला

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसइ) की 10वीं कक्षा की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। परीक्षा के पहले दिन केंद्रों पर गजब का उत्साह और सकारात्मक माहौल देखने को मिला। बोर्ड परीक्षा को लेकर पहली बार शामिल हो रहे छात्रों के मन में अमूमन जो तनाव होता है, उसे दूर करने के लिए स्कूलों और शिक्षकों ने एक बेहद शानदार पहल की। परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश के दौरान शिक्षकों ने परीक्षार्थियों का मुंह मीठा करवाकर और उन्हें शुभकामनाएं देकर परीक्षा सेंटर में प्रवेश दिया। शिक्षकों के इस अपनेपन से छात्रों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई।