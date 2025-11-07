चक द इंडिया…….भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पर भीलवाड़ा को मिला बड़ा तोहफा

भीलवाड़ा में अंतरराष्ट्रीय स्तर का एस्ट्रो टर्फ हॉकी मैदान बनने की मांग को लेकर राजस्थान पत्रिका ने विशेष अभियान चलाया था। पत्रिका में मैदान न सुविधा, हॉकी खिलाडि़यों की दुविधा, खिलाड़ी बोले-संसाधन व सुविधाएं मिलेगी तो नहीं छोडना पड़ेगा घर समेत अन्य शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। प्रतापनगर हॉकी सेंटर के करीब 60 नन्हें खिलाड़ियों में हर्ष व्याप्त है। खिलाडि़यों ने विधायक और कलक्टर का अभिनंदन किया। हॉकी प्रेमी गोपालराज पारीक, यशपाल सिंह, प्रशिक्षक दिनेश सोलंकी, श्याम विश्नोई, पलक राजपूत, मनीषा सोलंकी सहित कई वरिष्ठ खिलाड़ी उपस्थित रहे। खिलाडि़यों ने राजस्थान पत्रिका का भी आभार जताया। एस्ट्रो टर्फ मैदान बनने के साथ ग्रासरूट लेवल पर हॉकी ट्रेनिंग अकादमी शुरू करने की भी योजना है। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भीलवाड़ा से भविष्य में राज्य और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार होंगे।