बच्चों को नहीं मिल रहा दूध, डेयरियों से नहीं हुई दूध पाउडर की आपूर्ति

मिड डे मील योजना के आयुक्त विश्व मोहन शर्मा ने आरसीडीएफ के प्रबंध निदेशक को पत्र लिखकर विद्यालयों में दूध पाउडर की समयबद्ध और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पत्र में कहा गया है कि आपूर्ति चक्र को त्वरित और सुचारू बनाया जाए। इसके लिए परिवहन, भंडारण एवं वितरण संबंधी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाए। साथ ही, आपूर्ति से पूर्व संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को पूर्व सूचना दी जाए ताकि विद्यालय स्तर पर तैयारी की जा सके।