कांग्रेस का जन आंदोलन कल: सरकार ने 96 हजार किसानों को 53.37 करोड़ की जारी की स्वीकृति

वर्ष 2025 की खरीफ फसल की गिरदावरी का कार्य जारी है। अब तक 56.71 प्रतिशत गिरदावरी पूरी हो चुकी है। खरीफ फसल वर्ष 2025 में फसलों में हुए नुकसान का आकलन करते हुए गिरदावरी पूर्ण कर 7डी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। कृषि विभाग के अनुसार जिले में लगभग 1.25 लाख हैक्टेयर क्षेत्र की फसले अतिवृष्टि के कारण खेतों में पानी भरने से खराब हो गई है।