भारतीय वाङ्मय विरासत से ही समृद्ध हुआ हिंदी साहित्य का कलेवर

प्राचार्य डॉ. संतोष आनंद ने अतिथियों का स्वागत किया। प्रो. ममता चांवरिया ने विद्यार्थियों को भारतीय वाड्मय की जड़ों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। विभागाध्यक्ष डॉ. मनीष रंजन ने भारतीय ज्ञान परंपरा को लोक व्यवहार से जोड़ने पर बल दिया। डॉ. बीएल आर्य ने परिषद की शैक्षणिक भूमिका और विषय प्रवर्तन पर विचार रखे। संचालन छात्रा दुर्गा शर्मा ने किया। परिचय डॉ. सविता टॉक ने दिया। आभार डॉ. नेमीचंद कुमावत ने जताया। इस दौरान डॉ. अनंत दाधीच, डॉ. अश्विनी जोशी, डॉ. सौरभ सिंह, डॉ. नारायण लाल माली, डॉ. राजश्री सेठी सहित बड़ी संख्या में शोधार्थी और विद्यार्थी उपस्थित थे।