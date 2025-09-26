Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भीलवाड़ा

सहकारी भूमि विकास बैंक : किसान 30 तक जमा कराएं राशि, वरना होगी कानूनी कार्रवाई

मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना के पांच दिन शेष 1066 किसानों पर 2204 लाख का बकाया, अब तक 354 लाख जमा

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Sep 26, 2025

Cooperative Land Development Bank: Farmers should deposit the amount by 30th, otherwise legal action will be taken.
Cooperative Land Development Bank: Farmers should deposit the amount by 30th, otherwise legal action will be taken.

भीलवाड़ा सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड की ओर से मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समाधान योजना का लाभ लेने के लिए अब केवल पांच दिन शेष बचे हैं। यह योजना 30 सितंबर को समाप्त होने जा रही है। बैंक के 1066 पात्र ऋणी किसानों पर 2204.41 लाख रुपए का बकाया है। इसमें से 1067.28 लाख रुपए किसानों की ओर से जमा कराए जाने हैं, जबकि 1137.12 लाख रुपए की राशि राहत (छूट) के रूप में देय है। अब तक 360 किसान 354.07 लाख रुपए जमा कर 377.63 लाख रुपए की राहत राशि का लाभ ले चुके हैं।

बैंक के सचिव अनिल काबरा ने बताया कि 85 कृषकों ने आंशिक राशि जमा कराई है। उन्हें बताया गया है कि योजना की अवधि समाप्त होने से पहले शेष राशि जमा करा दें, अन्यथा उनकी जमा राशि खाते में बकाया ब्याज में समायोजित कर दी जाएगी और वे राहत राशि पाने के हकदार नहीं रहेंगे। बैंक ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित अवधि तक राशि जमा नहीं कराई जाती है तो विभागीय निदेशानुसार संबंधित ऋणी सदस्यों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उसमें जमीन की नीलामी भी शामिल है। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सहकारी भूमि विकास बैंक की सभी शाखाएं 30 सितंबर तक अवकाश के दिन शनिवार, रविवार और दुर्गाष्टमी को भी खुली रहेंगी।

उधर अतिरिक्त रजिस्ट्रार ज्योति गुप्ता ने एक पत्र लिखकर राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि. के प्रबन्ध निदेशक से इस योजना की अवधि 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाने की मांग की है। इसे प्रबंध निदेशक जितेंद्र प्रसाद ने अवधि बढ़ाने से इंकार कर दिया है। अब किसानों के पास राशि जमा कराने के लिए मात्र पांच दिन का समय शेष है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Sept 2025 08:50 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / सहकारी भूमि विकास बैंक : किसान 30 तक जमा कराएं राशि, वरना होगी कानूनी कार्रवाई

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.