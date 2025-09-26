सहकारी भूमि विकास बैंक : किसान 30 तक जमा कराएं राशि, वरना होगी कानूनी कार्रवाई

बैंक के सचिव अनिल काबरा ने बताया कि 85 कृषकों ने आंशिक राशि जमा कराई है। उन्हें बताया गया है कि योजना की अवधि समाप्त होने से पहले शेष राशि जमा करा दें, अन्यथा उनकी जमा राशि खाते में बकाया ब्याज में समायोजित कर दी जाएगी और वे राहत राशि पाने के हकदार नहीं रहेंगे। बैंक ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित अवधि तक राशि जमा नहीं कराई जाती है तो विभागीय निदेशानुसार संबंधित ऋणी सदस्यों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उसमें जमीन की नीलामी भी शामिल है। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सहकारी भूमि विकास बैंक की सभी शाखाएं 30 सितंबर तक अवकाश के दिन शनिवार, रविवार और दुर्गाष्टमी को भी खुली रहेंगी।