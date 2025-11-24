सड़क दुर्घटनाओं पर नकेल: अब सरकारी दफ्तरों में होगी हेलमेट-सीट बेल्ट की अनिवार्य मॉनिटरिंग

राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती गंभीर दर पर सर्वोच्च न्यायालय की ओर से गठित सड़क सुरक्षा समिति ने कड़ी चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में 19 नवंबर को हुई समिति की बैठक और इसके बाद मुख्य सचिव, राज्य सरकार की ओर से ली गई समीक्षा बैठक के बाद अब पुलिस मुख्यालय ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने के संबंध में सख्त आदेश जारी किए हैं। इस आदेश का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को रोल मॉडल बनाना और प्रदेश में सड़क सुरक्षा के वातावरण को मजबूत करना है। पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं यातायात) अनिल पालीवाल ने मामले में आदेश जारी कर सरकारी कार्मिकों को निर्देश दिए है कि वे दुपहिया वाहन पर परिवहन करते समय हेलमेट और चौपहिया वाहन में परिवहन करते समय सीट बेल्ट का प्रयोग सुनिश्चित करें।