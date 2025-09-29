फसली बीमा घोटाला: दातड़ा बड़ा में किसानों के करोड़ों रुपए हड़पे, फर्जी नामों पर बीमा कर डूबाया मुआवजा

ग्राम सेवा सहकारी समिति दातड़ाबड़ा के व्यवस्थापक शिवराज सिंह पर किसानों ने सबसे गंभीर आरोप लगाए हैं। किसानों का कहना है कि उन्होंने अपने चहेतों के नाम पर बीमा कर रखा है। किसानों की भूमि के खसरा नंबर बदल दिए गए। करोड़ों रुपए की बीमा राशि का गबन कर लिया गया। आय से अधिक संपत्ति अर्जित कर रखी है। कोटड़ी पंचायत समिति के प्रधान करणसिंह का कहना है कि यह सीधा-सीधा किसानों के हक पर डाका है। जमीन किसी अन्य की है और बीमा किसी दूसरे के नाम पर कराया गया है। किसानों का करोड़ों रुपए हजम कर लिया गया। सिंह ने बताया कि किसानों की शिकायत के बाद सहकारी केंद्रीय बैंक के प्रबंध निदेशक आलोक चौधरी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कोटड़ी ब्रांच मैनेजर मनीष महावर से तथात्मक रिपोर्ट मांगी है।