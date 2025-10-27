महालक्ष्मी दर्शन लाभ मेले में उमड़ी श्रद्धा की भीड़, 51 महिलाओं को मिले चांदी के सिक्के

Crowds of devotees gathered at the Mahalaxmi Darshan Labh fair, 51 women received silver coins.
लाभ पंचमी के अवसर पर रविवार शाम विजयसिंह पथिकनगर स्थित अग्रवाल भवन परिसर में महालक्ष्मी मंदिर में श्रद्धा और उल्लास का माहौल रहा। मंदिर में आयोजित ‘महालक्ष्मी दर्शन लाभ मेला’ में बड़ी संख्या में महिलाओं और युवतियों ने भाग लिया। मंदिर के पुजारी ओम साईराम ने बताया कि सुबह पूजन, अभिषेक, शृंगार आरती और हवन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। शाम को देवी मां का भव्य छप्पन भोग और 1008 दीपकों से महाआरती की गई।
महिलाओं में दिखा उत्साह, लकी ड्रॉ बने आकर्षण
मेले में दर्शन करने आई हर महिला और युवती को ‘दर्शन लाभ कूपन’ दिया गया। रात 9:15 बजे लकी ड्रॉ निकाला गया। इसमें 51 महिलाओं को चांदी के सिक्के पुरस्कार स्वरूप दिए गए। इनमें 11 महिलाओं को प्रथम, 7 को द्वितीय, 4 को तृतीय, 2 को चतुर्थ तथा 27 महिलाओं को पंचम पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा प्रथम 751 दर्शन करने वाली महिलाओं को आकर्षक उपहार भेंट किए गए।
मेला बना मनोरंजन और भक्ति का संगम
मेले में महिलाओं और बच्चों के लिए खाने-पीने की स्टॉल्स, झूले, चकरी, घुड़सवारी जैसी कई मनोरंजक गतिविधियों की व्यवस्था की गई थी। महिलाएं पूरे उत्साह से भक्ति के साथ मेले के मनोरंजन का भी आनंद लेती नजर आईं। पुजारी ओम साईराम ने बताया कि लाभ पंचमी पर हर वर्ष की तरह इस बार भी महालक्ष्मी मेला भक्तों के आकर्षण का केंद्र बना। मेले में बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुषों ने भाग लेकर धन, समृद्धि और सुख-शांति की कामना की।
श्रद्धा, उल्लास और भक्ति का संगम
लाभ पंचमी पर आयोजित इस आयोजन ने एक बार फिर सिद्ध किया कि भीलवाड़ा में धार्मिक आस्था और सामाजिक सहभागिता का सुंदर संगम देखने को मिलता है। महालक्ष्मी मंदिर में देर रात तक श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही और वातावरण में “जय लक्ष्मी माता” के जयघोष गूंजते रहे।
बड़ी खबरेंView All
भीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग