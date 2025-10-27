महालक्ष्मी दर्शन लाभ मेले में उमड़ी श्रद्धा की भीड़, 51 महिलाओं को मिले चांदी के सिक्के

मेले में महिलाओं और बच्चों के लिए खाने-पीने की स्टॉल्स, झूले, चकरी, घुड़सवारी जैसी कई मनोरंजक गतिविधियों की व्यवस्था की गई थी। महिलाएं पूरे उत्साह से भक्ति के साथ मेले के मनोरंजन का भी आनंद लेती नजर आईं। पुजारी ओम साईराम ने बताया कि लाभ पंचमी पर हर वर्ष की तरह इस बार भी महालक्ष्मी मेला भक्तों के आकर्षण का केंद्र बना। मेले में बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुषों ने भाग लेकर धन, समृद्धि और सुख-शांति की कामना की।