शिक्षक खेल एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता की तिथियां घोषित

Dates for Teachers' Sports and Cultural Competitions announced
प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के संशोधित आदेश के अनुसार 36वीं राज्य स्तरीय शिक्षक क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता की जिला स्तरीय प्रतियोगिता एवं दल गठन की नई तिथियां घोषित की गई हैं। अब दल का गठन 23 से 24 दिसंबर तक किया जाएगा। पूर्व में यह आयोजन स्थगित कर दिया गया था। प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के निदेशक सीताराम जाट ने बताया कि प्रतियोगिता से संबंधित अन्य शर्तें यथावत रहेंगी। उल्लेखनीय है कि यह प्रतियोगिता राज्यभर के शिक्षकों में खेल और सांस्कृतिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। नई तिथियों की घोषणा से अब जिले स्तर पर तैयारियां पुनः प्रारंभ हो सकेंगी।
