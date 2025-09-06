घुटनों तक पानी में उमड़ी श्रद्धा, उल्लास से मनाया अनन्त चतुर्दशी पर्व

आदिनाथ दिगम्बर जैन मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेश गोधा ने बताया कि दोपहर में मंदिर में अनन्त चतुर्दशी के कलश हुए। इस दौरान ट्रस्ट की ओर से पंडित राहुल जैन शास्त्री का सम्मान किया गया। शास्त्री के आव्हान पर भक्ताम्बर आरती के लिए 150 चांदी के दीपकों की घोषणा की गई। ट्रस्ट के सचिव अजय बाकलीवाल ने बताया कि शाम को भक्ताम्बर आरती में तीन परिवारों ने 48-48 दीपकों से आदिनाथ भगवान की भव्य आरती की। मंदिर परिसर दीपमालिका की तरह जगमगा उठा।