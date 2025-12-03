सहकारी समितियों के जरिए गांव-गांव पहुंचेगी डिजिटल क्रांति

भीलवाड़ा जिले की 378 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में से 359 समितियां प्रथम चरण में चयनित की गई हैं। इसके लिए नाबार्ड की ओर से सभी 359 पैक्स के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया गया है, और व्यवस्थापकों को प्रशिक्षित ट्रेनर्स के माध्यम से प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। सभी 359 समितियों को 31 दिसंबर तक कंप्यूटराइज्ड करने और उनका ऑडिट पूरा करने का लक्ष्य है। इनमें से 347 पैक्स कंप्यूटराईज्ड हो चुकी है तथा 135 पैक्स का वर्ष 2024-25 का ऑनलाईन ऑडिट कार्य भी पूर्ण हो चुका है। 300 से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर सुविधाएं कंप्यूटरीकरण प्रभावी होने के बाद ये पैक्स कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में कार्य करेंगी और लगभग 300 प्रकार की सुविधाएं गांव के स्तर पर उपलब्ध कराएंगी। प्रमुख सुविधाएं जो किसानों को पैक्स पर मिलेंगी किसानों को बैंकिंग सुविधाएं, वाहन और स्वयं का बीमा। आधार कार्ड बनाना, अपडेट करना, पैन कार्ड, जन्म या आय प्रमाण पत्र बनाना। क्रेडिट स्कोर सूचना जनित करना, ई-मित्र वाली सुविधाएं, गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाना, विभिन्न प्रकार के बिल जमा करना। केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से किसानों को जोड़ना।