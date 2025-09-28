शिक्षक सम्मेलन में शिक्षा व संस्कृति पर मंथन

Discussion on education and culture in teachers' conference
राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की ओर से आयोजित जिला स्तरीय शिक्षक सम्मेलन में शिक्षा और संस्कृति पर मंथन हुआ। वक्ताओं ने कहा कि बाहरी शक्तियां देश में नकारात्मक विचारधारा थोप रही हैं। ऐसे में नई शिक्षा नीति 2020 राष्ट्र और संस्कृति के उत्थान के लिए एक मजबूत आधार है।
सम्मेलन के मुख्य वक्ता डॉ. शंकरलाल माली ने कहा कि आज देश में बाहरी शक्तियां नकारात्मक विचार धारा थोप रही हैं। नई शिक्षा नीति 2020 पारंपरिक शक्तियों व सांस्कृतिक विरासत को पुनः जीवित करने का अवसर प्रदान करती है। नगर निगम के महापौर राकेश पाठक ने कहा कि पुरानी शिक्षा पद्धति ने भारतीय संस्कृति और विचारों का हनन किया। नई शिक्षा नीति से इस स्थिति को बदला जा सकता है। प्रदेशाध्यक्ष रमेश पुष्करणा ने सरकार से शिक्षकों को इच्छित स्थान पर स्थानांतरण कराने और राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय को संवैधानिक मान्यता देने की मांग रखी।
नई कार्यकारिणी का गठन
प्रदेश पर्यवेक्षक सुशीला जाट की देखरेख में चुनाव हुए। इसमें नवनिर्वाचित पदाधिकारी में सभाध्यक्ष राजेन्द्र शर्मा, अध्यक्ष सुरेश चंद्र बड़वा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनूप सिंह, उपाध्यक्ष नानूराम वैष्णव, निर्मल सुखवाल, लादू दास वैष्णव, अजीत सिंह राजपूत व कैलाश चंद्र सुथार, सचिव (माध्यमिक) पंकज जैन, सचिव (प्राथमिक) राजकुमार वैष्णव, महिला सचिव दुर्गेश पुरोहित, मंत्री ईश्वर सिंह चौधरी, कोषाध्यक्ष बनवारी लाल काबरा तथा सदस्य गुलाब सिंह चौहान, ओमप्रकाश लढा, गोपाल लाल सुथार, सुरेंद्र सिंह मीणा को चुना गया।
राजस्थान शिक्षक संघ (प्रगतिशील) के जिला सम्मेलन के दूसरे दिन अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ के कार्यालय में खुले अधिवेशन की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष नीरज शर्मा ने की। जिला अध्यक्ष अशोक जीनगर ने शिक्षकों को समस्त प्रकार के गैर शैक्षिक कार्यों से मुक्त रखने की मांग की। नवनीत जोशी, घनश्याम टेलर, सुरेश शर्मा, लाजवंती शर्मा ने अपने विचार व्यक्त किए।
राजस्थान शिक्षक संघ (एकीकृत) के जिलाध्यक्ष नवरतन खोइवाल ने बताया कि सम्मेलन राउमावि. धानमण्डी में आयोजित हुआ। सम्मेलन में शिक्षण के नवाचार लागू होने पर रमेश खोईवाल, शिक्षाविद् रामप्रसाद डालाजी वाला, पूर्व डीईओ बंशीलाल डीडवानिया, जिलाध्यक्ष नवरतन खोईवाल आदि ने विचतार व्यक्त किए।
राजस्थान शिक्षक संघ (अंबेडकर) का अधिवेशन कमालपुरा बनेड़ा में आयोजित हुआ। सीबीईओ महेश कुमार शर्मा, भाजपा मंडल अध्यक्ष परमेश्वर पारीक, सरपंच सुवालाल गुर्जर, भारतीय किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष अजमेर रहे। जिलाध्यक्ष रामेश्वर लाल मेघवंशी, प्रदेश उपाध्यक्ष राजमल रैगर ने विचार रखें।शिक्षक किशन लाल खटीक, मोहम्मद शाबीर रंगरेज, महेश कुमार कोली आदि को सम्मानित किया।
