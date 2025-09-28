शिक्षक सम्मेलन में शिक्षा व संस्कृति पर मंथन

सम्मेलन के मुख्य वक्ता डॉ. शंकरलाल माली ने कहा कि आज देश में बाहरी शक्तियां नकारात्मक विचार धारा थोप रही हैं। नई शिक्षा नीति 2020 पारंपरिक शक्तियों व सांस्कृतिक विरासत को पुनः जीवित करने का अवसर प्रदान करती है। नगर निगम के महापौर राकेश पाठक ने कहा कि पुरानी शिक्षा पद्धति ने भारतीय संस्कृति और विचारों का हनन किया। नई शिक्षा नीति से इस स्थिति को बदला जा सकता है। प्रदेशाध्यक्ष रमेश पुष्करणा ने सरकार से शिक्षकों को इच्छित स्थान पर स्थानांतरण कराने और राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय को संवैधानिक मान्यता देने की मांग रखी।