Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भीलवाड़ा

सुवाणा में जिला स्तरीय कला उत्सव, 158 छात्रों ने दिखाया हुनर

प्रथम स्थान प्राप्त प्रतिभागी अब करेंगे राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Sep 11, 2025

District level art festival in Suwana, 158 students showed their skills
District level art festival in Suwana, 158 students showed their skills

जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा भीलवाड़ा के तत्वावधान में विद्यार्थियों की अंतरनिहित प्रतिभाओं को निखारने के लिए स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल सुवाणा में जिला स्तरीय कला उत्सव 2025 का आयोजन हुआ।

कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अरुणा गारू ने की। एडीपीसी कल्पना शर्मा विशिष्ट अतिथि, डाइट प्राचार्य जगदीश नारायण मीना तथा सीबीईओ सुवाणा रामेश्वर प्रसाद जीनगर मुख्य अतिथि रहे। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अरुणा गारू ने विद्यार्थियों से कहा कि वे राज्य स्तर पर जिले का नाम रोशन करें। एडीपीसी कल्पना शर्मा ने कहा कि कला उत्सव विद्यार्थियों की छिपी प्रतिभा को मंच प्रदान करता है। सहायक परियोजना समन्वयक दिनेश कोली ने प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए बताया कि जिले के सरकारी व निजी विद्यालयों से लगभग 158 विद्यार्थियों ने भाग लिया।

12 विधाओं में हुई प्रतियोगिताएं

समग्र शिक्षा के कार्यक्रम अधिकारी विनोद कुमार खोइवाल ने बताया कि छात्र-छात्राओं ने 12 विधाओं में भाग लिया। इसमें संगीत गायन (एकल) भूमिका सेन, मॉडल स्कूल शाहपुरा, संगीत गायन (समूह) पूनम कंवर टीम, मॉडल स्कूल मांडलगढ़, संगीत वादन (तंत्री/सुषिर) हार्दिक माहेश्वरी, मॉडल स्कूल शाहपुरा, संगीत वादन (तालवाद्य) मयंक राव, शा. काना राम उमावि बावड़ी, नृत्य (एकल शास्त्रीय) छवि वर्मा, मॉडल स्कूल सुवाणा, नृत्य (समूह) अंजली सेन टीम, मगा रावि मालीखेड़ा, थिएटर/नाटक दिव्या वैष्णव, राउमावि पनोतिया रायपुर, दृश्य कला (एकल द्विआयामी) कृति जीनगर, मॉडल स्कूल आसींद, दृश्य कला (एकल त्रिआयामी) केसर तेली, राउमावि पालरा, दृश्य कला (समूह) – जगदीश कंवर टीम, मॉडल स्कूल रायपुर, पारंपरिक कहानी वाचन सुगना तेली, राउमावि पालरा, इन प्रतिभागियों ने प्रथम स्थान प्राप्त कर राज्य स्तर पर जिले का प्रतिनिधित्व करने का अवसर हासिल किया।

निर्णायकों की टीम

प्रतियोगिता का संचालन और मूल्यांकन अक्षय जोशी, नीलम सिन्हा, नीरज गंगवाल, हरीश पंवार, गोपाल दास वैष्णव, गुलाब सिंह चौहान, रवि कोली, छोटू लाल सुथार, पंकज पंवार, सौरभ शर्मा, योगेश दाधीच, अनिल मोहनपुरिया, सुनील डीडवानिया, सुमन लता पंवार, चंद्रेश टेलर, सुनील बडोला, विकास पारीक, सतीश व्यास, अक्षिता पारीक, नितेश कंवर, आयुष सैनी, दिनेश वैष्णव, प्रियंका वर्मा, अव्या सोमानी सहित निर्णायकों ने किया।

सम्मान व समापन

प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त विद्यार्थियों को जिला स्तरीय अधिकारियों की ओर से प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया। स्थानीय विद्यालय के प्राचार्य असलम मोहम्मद डायर ने अतिथियों व निर्णायकों का स्वागत किया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

11 Sept 2025 08:45 am

Published on:

11 Sept 2025 08:44 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / सुवाणा में जिला स्तरीय कला उत्सव, 158 छात्रों ने दिखाया हुनर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.