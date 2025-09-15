जिला स्तरीय खेलकूद का आगाज, 1500 से अधिक खिलाड़ी ले रहे भाग

भीलवाड़ा जिले में खेलों का महाकुंभ शुरू हो गया है। जिला स्तरीय चार दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का शुभारंभ रविवार को हुआ। प्रतियोगिताओं में 17 व 19 वर्ष आयु वर्ग के 1500 से अधिक छात्र-छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं। जिलेभर से आए सैकड़ों खिलाड़ी 11 तरह की प्रतियोगिताओं में अपना दमखम दिखा रहे हैं।
11 विधाओं में होगी भिड़ंत
प्रतियोगिता में तीरंदाजी, ताइक्वांडो, कबड्डी, टेबल टेनिस, नेटबाल, हॉकी, राइफल शूटिंग, शतरंज, कराटे, बुशू तथा लॉन टेनिस जैसी विधाओं में खिलाड़ी मैदान में उतर रहे हैं।
12 स्कूलों में बनें खेल मैदान
इन स्थानों पर हो रही प्रतियोगिताएं
जिले में द्वितीय समूह की प्रतियोगिताएं 12 स्कूलों में हो रही हैं। इनमें राउमावि अमरगढ माण्डल, राउमावि आशाहोली रायपुर, राउमावि पंडेर, मगारावि पुलिस लाइन, राउमावि रूपाहेली हुरड़ा, राउमावि शिवपुर करेड़ा, राउमावि पालड़ी, हैप्पी हावर्स स्कूल रायला, अरिहन्तइन्टरनेशनल स्कूल भीलवाड़ा, सेन्टपॉल जीवन ज्योति मावि आसीन्द, राउमावि सिदडि़यास तथा राउमावि डोहरिया विद्यालय शामिल है। इन सभी स्थानों पर रविवार को दिनभर खिलाड़ियों के बीच जोरदार मुकाबले हुए।
खिलाड़ियों में जोश
प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने पहुंचे छात्र-छात्राओं में गजब का उत्साह देखा गया। सुबह से ही खेल मैदानों में खिलाड़ियों और दर्शकों की भीड़ रही।
राज्य स्तर की ओर कदम
इन प्रतियोगिताओं में विजेता रहे खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए किया जाएगा। यही वजह है कि हर खिलाड़ी अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा दिखाने में जुटा है।
खेलों से मिलेगा प्रोत्साहन
एडीईओ कैलाश सुथार ने बताया कि इस तरह की प्रतियोगिताएं छात्रों को खेलों में आगे बढ़ने और अनुशासन की भावना विकसित करने का अवसर प्रदान करती हैं। यह प्रतियोगिताएं 17 सितंबर तक आयोजित होगी।
रायफल शूटिंग प्रतियोगिता
69 वीं जिलास्तरीय मावि व उमावि विद्यालयी रायफल शूटिंग प्रतियोगिता का उद्घाटन राउमावि पालड़ी हुआ। इस दौरान सूरज भड़ाना, ओमप्रकाश शर्मा, सत्यनारायण शर्मा, सुवाणाब्लाॅक के सीबीईओ रामेश्वर जीनगर व जयवर्धन हावा उपस्थित थे। प्रतियोगिता की जानकारी जिला रायफल शूटिंग प्रतियोगिता संयोजक महादेव बैरवा, सुनीता जाट शारीरिक शिक्षक ने दी। प्रतिभागी खिलाड़ी महाराणा कुंभा रायफल क्लब, मोहनलाल सुखड़िया नगर में पहुंच कर अपनी शूटिंग प्रतिभा को प्रदर्शित किया। प्रतियोगिता की प्रथम दिन ओपन साइड कैटेगरी में 17 वर्ष छात्र वर्ग में मनजीत सिंह चौधरी, वीकेवी हुरडा, 17 वर्ष छात्रा वर्ग में सानिया सांवरिया, मयूर पब्लिक माध्यमिक विद्यालय भीलवाड़ा एवं 19 वर्ष छात्रा वर्ग में नव्या सिंह चौहान संगम स्कूल ऑफ़ एक्सीलेंस प्रतियोगिता में बढ़त बनाए हुए।