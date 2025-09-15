जिला स्तरीय खेलकूद का आगाज, 1500 से अधिक खिलाड़ी ले रहे भाग

69 वीं जिलास्तरीय मावि व उमावि विद्यालयी रायफल शूटिंग प्रतियोगिता का उद्घाटन राउमावि पालड़ी हुआ। इस दौरान सूरज भड़ाना, ओमप्रकाश शर्मा, सत्यनारायण शर्मा, सुवाणाब्लाॅक के सीबीईओ रामेश्वर जीनगर व जयवर्धन हावा उपस्थित थे। प्रतियोगिता की जानकारी जिला रायफल शूटिंग प्रतियोगिता संयोजक महादेव बैरवा, सुनीता जाट शारीरिक शिक्षक ने दी। प्रतिभागी खिलाड़ी महाराणा कुंभा रायफल क्लब, मोहनलाल सुखड़िया नगर में पहुंच कर अपनी शूटिंग प्रतिभा को प्रदर्शित किया। प्रतियोगिता की प्रथम दिन ओपन साइड कैटेगरी में 17 वर्ष छात्र वर्ग में मनजीत सिंह चौधरी, वीकेवी हुरडा, 17 वर्ष छात्रा वर्ग में सानिया सांवरिया, मयूर पब्लिक माध्यमिक विद्यालय भीलवाड़ा एवं 19 वर्ष छात्रा वर्ग में नव्या सिंह चौहान संगम स्कूल ऑफ़ एक्सीलेंस प्रतियोगिता में बढ़त बनाए हुए।