‘डबल गेम’ से सरकार को लाखों की चपत: फर्जी नंबर प्लेट लगाकर टैक्स चोरी

राजस्थान पत्रिका में खबर प्रकाशित होने के बाद परिवहन विभाग ने इस पूरे रैकेट पर लगाम लगाने के लिए त्वरित कार्रवाई की। विभाग ने न केवल पूर्व में उजागर हुई दो बसों को जब्त किया, बल्कि यातायात पुलिस चौकी के सामने खड़ी चार अन्य संदिग्ध बसों को भी कब्जे में लिया। इस कार्रवाई से अवैध बस संचालन और टैक्स चोरी करने वालों में खलबली मच गई है। विभाग अब इस पूरे रैकेट की जड़ तक पहुंचने और राज्य के अन्य जिलों में भी ऐसे फर्जीवाड़े की सघन जांच करने की तैयारी कर रहा है।