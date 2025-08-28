भीलवाड़ा शहर में 30 व 31 को बाधित रहेगी पेयजल आपूर्ति

भीलवाड़ा जिले में चम्बल पेयजल परियोजना के तहत आने वाली पेयजल आपूर्ति आगामी 30 व 31 अगस्त को बाधित रहेगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) परियोजना खण्ड-प्रथम के अधिशाषी अभियंता ने बताया कि अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से तिलिस्वा एवं भुंजरकला की 33 केवी फीडर लाइन पर मेंटेनेंस कार्य किया जाएगा। इस कारण सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक शटडाउन रहेगा।