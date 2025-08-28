भीलवाड़ा शहर में 30 व 31 को बाधित रहेगी पेयजल आपूर्ति

भीलवाड़ा जिले में चम्बल पेयजल परियोजना के तहत आने वाली पेयजल आपूर्ति आगामी 30 व 31 अगस्त को बाधित रहेगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) परियोजना खण्ड-प्रथम के अधिशाषी अभियंता ने बताया कि अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से तिलिस्वा एवं भुंजरकला की 33 केवी फीडर लाइन पर मेंटेनेंस कार्य किया जाएगा। इस कारण सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक शटडाउन रहेगा।
डब्ल्यूटीपीआरोली पर पड़ेगा असर
शटडाउन के चलते डब्ल्यूटीपीआरोली की विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। परिणामस्वरूप जल शोधन व वितरण प्रभावित होगा। विभागीय अधिकारियों के अनुसार इसका सीधा असर 30 अगस्त की शाम और 31 अगस्त की सुबह होने वाली पेयजल आपूर्ति पर पड़ेगा।
शहर सहित जिले की सप्लाई रहेगी प्रभावित
पेयजल वितरण बाधित होने से भीलवाड़ा शहर के साथ-साथ जिले के कई कस्बों व गांवों में सप्लाई प्रभावित रहेगी। इससे आमजन को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।
उपभोक्ताओं से अपील, पानी का भंडारण करें
जलदाय विभाग ने शहरवासियों और ग्रामीण उपभोक्ताओं से अपील की है कि शटडाउन से पूर्व आवश्यक मात्रा में पेयजल का भंडारण कर लें। साथ ही जल संकट से बचने के लिए पानी का उपयोग सावधानीपूर्वक व मितव्ययता से करने की सलाह दी है।
यह रहेगा कार्यक्रम