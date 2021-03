पंजाब जा रहे ट्रक में मिला मादक पदार्थ

Drugs found in a truck going to Punjab रायला थाना क्षेत्र में पुलिस ने नाकाबंदी के दौराप पंजाब जा रहे ट्रक की तलाशी के दौरान 250 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा पोस्त जब्त किया। ट्रक में सवार दो जनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ट्रक को कार से एस्कोर्ट कर रहे तीन जनों को भी पुलिस ने पकड़ा।