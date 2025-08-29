अमरिका के कपास पर शुल्क मुक्त आयात अवधि दिसंबर तक बढ़ी

मेवाड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के महासचिव आरके जैन ने बताया कि इस संबंध में 20 अगस्त को टेक्सटाइल उद्योग का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिला था। इसमें मेवाड़ चैंबर के पूर्व अध्यक्ष एवं सीआईटीआई के उपाध्यक्ष दिनेश नौलखा भी शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने कपास आयात शुल्क छूट की अवधि बढ़ाने की मांग की थी, ताकि उद्योग को अपेक्षित लाभ मिल सके।