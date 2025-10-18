पहले बजट नहीं था अब पेंटर नहीं मिल रहे, कैसे निखरेंगे विद्यालय

शिक्षा विभाग ने पहले यह काम विद्यार्थी कल्याण कोष से कराने के निर्देश जारी किए थे, लेकिन कई स्कूलों में यह कोष उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्य शुरू नहीं हो सका। अब विभाग ने यह दायित्व जिला परिषदों के कंधों पर डाल दिया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के शासन सचिव एवं आयुक्त डॉ. जोगाराम ने प्रदेश के सभी जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश भेजे हैं कि पंचायती राज संस्थाओं के अधीन आने वाले सभी राजकीय विद्यालयों का रंगरोगन मध्यावधि अवकाश के दौरान 24 अक्टूबर तक करवा लिया जाए।