महिला कर्मचारियों की सुरक्षा पर शिक्षा विभाग सख्त

इस आदेश के बाद महिला शिक्षिकाओं और कर्मचारियों में राहत और आत्मविश्वास की भावना देखने को मिली है। अक्सर महिलाएं डर या संकोच के कारण शिकायत नहीं करतीं, लेकिन अब शिक्षा निदेशालय ने साफ कर दिया है कि चुप रहना जरूरी नहीं, बोलना अब अधिकार है। हर संस्था में आंतरिक शिकायत समिति बनाना अनिवार्य किया गया है। इस समिति की अध्यक्ष महिला होगी और आधी से अधिक सदस्य भी महिलाएं होंगी। समिति में एक सदस्य महिला अधिकारों से जुड़े एनजीओ से भी लिया जाएगा।